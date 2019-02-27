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(Özel) Taksim’de dilenci operasyonu

Taksim Meydanı’nda çevredeki vatandaşlara aldırış etmeyerek yanında getirdiği eski kıyafetleri giyip dilencilik yapan kadın, "bu kadarına da pes" dedirtti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:13
(Özel) Taksim’de dilenci operasyonu

Taksim Meydanı’nda çevredeki vatandaşlara aldırış etmeyerek yanında getirdiği eski kıyafetleri giyip dilencilik yapan kadın, "bu kadarına da pes" dedirtti. Kazandığı paraları sayarak saklayan dilenci, zabıta ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.


Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bir kadının yanında getirdiği eski kıyafetleri giyerek vatandaşların duygularını istismar edip dilencilik yaptığını ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri önce dilencilik yaptığı iddia edilen kadını takibe aldı. Takip sırasında kadının Taksim Meydan’a gelerek önce kıyafetlerini değiştirdiği ardından dilendiği paraları sayarak vücudunun çeşitli yerlerine sakladığı görüldü. Bunun üzerine zabıta ekipleri operasyon için doğru zamanı beklemeye başladı. Kadının, İstiklal Caddesi’nde vatandaşlardan para dilendiğini gören ekipler dilenciyi yakalayarak gözaltına aldı. Zabıta ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, kendisini çeken basın mensubuna tepki göstererek, "Bir şey mi çaldım, param bile yok’’ demesi bu kadarına da pes dedirtti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:13
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