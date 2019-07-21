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(Özel) Taksim’de aracı men edilen taksiciden tepki

Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulamada belgeleri eksik olan sürücülere para cezası kesilirken, bazılarının araçları ise trafikten men edildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:06
(Özel) Taksim’de aracı men edilen taksiciden tepki

Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulamada belgeleri eksik olan sürücülere para cezası kesilirken, bazılarının araçları ise trafikten men edildi. Aracının trafikten men edilmesine tepki gösteren bir taksici, “Zaten iş yok, memur arkadaşlar da bizi rahat bırakmıyor” dedi.


İstanbul Turizm Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim’de taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, taksileri durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan çok sayıda taksiciye ilgili maddelerden idari para cezası kesildi. Uygulamaya devam eden polis, bazı taksi sürücülerinin araçlarını yolcu taşımak için belediyeden alınması gereken belgenin eksik olması nedeniyle trafikten men etti. Men edilen araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.


Aracı çekilen taksici Rafet Mutlu, “Evrakımız olmadığından dolayı aracımız bağlandı. Belediyeden alınması gereken bazı belgeler var, onlara da 500-600 lira lazım. Zaten iş yok, memur arkadaşlar da bizi rahat bırakmıyor. Hırsızlık yapmıyoruz, alın teriyle çalışıyoruz. Yeni kanuna geldi, işte ona göre yapacağız. Bin 2 lira ceza kesildi, aracın çekilmesi ve otopark ücretiyle birlikte bin 500 lirayı bulacak. Bunu ödemem için 2 ay çalışmam lazım" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:06
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