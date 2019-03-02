(Özel) Taksim’de ambulansa geçit yok Taksim Meydanı’ndaki hatalı park ve duyarsız sürücüler nedeniyle ilerleyemeyen ambulanslar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı’ndaki hatalı park ve duyarsız sürücüler nedeniyle ilerleyemeyen ambulanslar zor anlar yaşadı. Ambulansların trafikte güçlükle ilerlemesi kameralara yansıdı.

Bölgede faaliyet gösteren hastanelerin artmasının ardından Taksim’den geçmekte zorlanan ambulanslar, kameralara yansıdı. Taksim Meydanı’ndan geçerek hastaneye ulaşmak isteyen ambulanslar hatalı parklar ve taksilerin çoğunlukta olması nedeniyle trafikte kaldı. Gün içerisinde birçok ambulansın güzergahı olan bulvarda hemen hemen her gün aynı senaryo yaşandığı görüldü. Sürücülerin ambulansa yol vermemesi ise "bu kadarına da pes" dedirtti.

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