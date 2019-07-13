0553 313 94 23

(Özel) Taksici ile müşterinin köprü parası kavgası kamerada

Kadıköy’den taksiye binerek Beşiktaş’a gelen bir vatandaş ile taksici arasında köprü ücreti konusunda tartışma yaşandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:09
(Özel) Taksici ile müşterinin köprü parası kavgası kamerada

Kadıköy’den taksiye binerek Beşiktaş’a gelen bir vatandaş ile taksici arasında köprü ücreti konusunda tartışma yaşandı. Taksici, vatandaştan taksimetrede yazan paraya ek olarak 10 lira köprü ücreti isterken vatandaş ise bu ücreti ödemek istemedi. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta yaşandı. İddiaya göre Kadıköy’den taksiye binen sarhoş vatandaş ile beraberindeki kadın, Beşiktaş’a kadar geldiler. Taksici, taksimetrede yazan 39 liraya ek olarak 10 lira da köprü ücretini yolcudan talep etti. 10 lirayı vermek istemeyen yolcu ise taksicinin kendisine daha önceden 30 lira alacağını söylediğini iddia ederek parayı vermek istemedi.Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Sarhoş vatandaş ile taksici araçtan inerek sokak ortasında tartışırken yanlarındaki kadın yolcu da tartışanları ayırmaya çalıştı. Daha sonra vatandaşların taksiciye istediği ücreti vermesiyle tartışma sonlandı.


Sarhoş vatandaş ile taksici arasında yaşanan para tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarhoş vatandaş taksiciye para vermek istemezken taksici

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında tekne turu
    1. “Yazımda Kardeşlik Var” projesi..
    2. (Özel) Altın kızların hedefi 2020..
    3. Şehitlik ve vakıf arazileri aslına..
    4. (Özel) Müteahhitle toprak sahibinin..
    5. (Özel) Motosikleti çalmak için 3 defa..
    6. Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ’ye darbe!
    7. Yüksekova’da kabakgil sineğine karşı..
    8. Vali Gül’den NCR International..
    9. Adana’da sahte içki operasyonu
    10. Otomobile gizlenmiş uyuşturucuyu..
    11. (Özel) Taksici ile müşterinin köprü..
    12. Ağız içerisindeki mikropları öldüren..
    13. Mersin’de zincirleme kaza: 8 yaralı
    14. Vali Bilmez’den ’15 Temmuz’ mesajı
    15. Bisikletli çocuğun kazası güvenlik..
    16. İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz..
    17. Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı..
    18. Sağlam bıraktığı iş yeri küle döndü
    19. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 21 ölü
    20. Adana'da iş yerlerinde "metil alkol"..
    21. Başkan Gür, Geçitli köyünü ziyaret etti
    22. GÜNDEM / 13 Temmuz 2019
    23. Karadeniz’in altın postu: Yason
    24. Samsun’da 1 kişi mantardan zehirlendi
    25. Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını..
    26. Koltuğun sırt bölümünde 473 gram..
    27. Fenerbahçe İtalyan devi ile anlaştı!..
    28. Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı
    29. Diyarbakır'da çiftçinin yüzü..
    30. Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'