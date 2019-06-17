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(Özel) Taksici ile motosikletlinin “plaka yamuldu” kavgası kamerada

Beyoğlu’nda trafiğin bir anda durmasıyla aniden frene basan motosikletliye taksici arkadan çarptı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:37
(Özel) Taksici ile motosikletlinin “plaka yamuldu” kavgası kamerada

Beyoğlu’nda trafiğin bir anda durmasıyla aniden frene basan motosikletliye taksici arkadan çarptı. Kaza sonucu plakası yamulan motosikletli, taksiciden özür dilemesini isteyince ortalık karıştı. Kısa arbedenin yaşandığı kavgayı taraflar ayırırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.


Olay, Beyoğlu Tophane Kemeraltı Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan Kerim Ç., trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 34 TDB 51 plakalıticari taksi sürücüsü motosikletliye arkadan çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından motosikletinden inen Kerim Ç., taksi sürücüsüne tepki göstererek kendisinden özür dilemesini istedi. Ancak taksici bir şey yapmadığını, motosikletlinin aniden fren yapması nedeniyle kendisine çarptığını belirterek özür dilemedi.



“Plaka yamuldu” diye kavga ettiler


Bunun üzerine motosikletli tepkisini şiddetlendirince taksi sürücüsü, “Amacın ne? Sabah sabah ne istiyorsun? Bu araba benim değil, senin Allah’ın kitabın yok mu?” diyerek trafiğin ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki sürücülerin maddi hasarı sorması üzerine motosikletli, “plakaları yamulttu” diye karşılık verince taksici, “Çok doluyum, yaptığınız hareketlere doluyum. Polis gelse buna ne yapacak. Macera mı istiyorsun?” diyerek yanıt verdi. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.


Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:37
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