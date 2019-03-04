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(Özel) Tadı damakta kalan Van pastası için tescil talebi

Van’ın yemek kültürünü tanıtmak için sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen Mavi Fularlılar, yöresel tatlı çeşitlerinden olan Van pastasının coğrafi işaret tescilini istiyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:06
(Özel) Tadı damakta kalan Van pastası için tescil talebi

Van’ın yemek kültürünü tanıtmak için sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen Mavi Fularlılar, yöresel tatlı çeşitlerinden olan Van pastasının coğrafi işaret tescilini istiyor.


Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve kendilerini ‘Mavi Fularlılar’ olarak tanımlayan 13 kadın, Van yöresine ait yemek kültürünü gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Yaklaşık 3 yıldır hünerleriyle Van yöresine ait yemekleri tanıtan kadınlar, şimdide Van’ın damakta kalan pastasının tescillenmesi için çalışma başlattı.


İHA muhabirine konuşan Mavi Fularlılar Grup Temsilcisi Nuran Demirhan, amaçlarının Van yemeklerini tanıtmak olduğunu belirtti. Van’ın mutfak kültürüne çok önem verdiklerini ifade eden Grup Temsilcisi Demirhan, “Daha önce gün yüzüne çıkmayan yemeklerin tanıtımını yapıyoruz. Sosyal medyada ‘Van yemekleri’ grubumuz vardı. Orada tanıştık ve toplantılarımız oldu. İlk etkinliğimizi 2017 yılında Van kurtuluşunun yıldönümünde yaptık” dedi.



“Van pastamızın tescilini istiyoruz”


Mavi Fularlılar olarak eski tarifiyle gün yüzüne çıkarılan Van pastasının tescilini istediklerini talep eden Demirhan, “Van pastasının son yıllarda ‘anne kurabiyesi’, ‘anne pastası’ şeklinde ismi değiştirildi. Ancak Van pastasının geçmişi çok eski yıllara dayanır. Eskiden evlerde elektrikli ocaklar ile fırınlar yokken, bayram günlerinde kuzine sobalarının fırınlarında annemler yaparlardı. Van pastası eski yıllarda tereyağıyla yapılırdı. Şimdi de yapılışında o yağ olmasa o lezzet olmaz. Sonraki yıllarda bu pastanın adını ve tarifini değiştirdiler. Ancak biz Mavi Fularlılar olarak eski tarifiyle gün yüzüne çıkardığımız Van pastamızın tescilini istiyoruz” diye konuştu.


Daha önce keledoş, murtuğa ve kavutun tescillendiğini anımsatan Demirhan, şimdi de Van pastasının tescillenerek koruma altına alınmasını istediklerini kaydetti.



Van pastası nasıl yapılır?


Yöresel Van tatlısı olan pastanın yapımı hakkında bilgi veren Mavi Fularlılar üyesi Hatice Türkmen ise şunları söyledi:


“Van pastasının tarifi için malzemeler; bir kase kaymaklı yoğurt, bir kase toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, karbonat, 250 gram tereyağı ve son olarak 3 tane yumurta. Yapılışı içinde; yoğurt ve karbonatı karıştırıyoruz, ardından un ekliyoruz. Hamurumuz kabarana kadar toz şekerimizi de ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra tereyağı ve 3 yumurtamızı ekliyoruz. Pasta hamurumuz katı olacak şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından hamurumuzu kaşıkla daha önce yağladığımız tepsiye alıyoruz. Üzeri için yumurta sarısı ve isteğe göre ceviz veya fındık ekliyoruz. Son olarak da önceden 170 derecede ısıttığınız davul fırında yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:06
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