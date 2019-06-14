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(Özel) Suuçtu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan tabiat harikası Suuçtu şelâlesi 9 günlük ramazan bayramı tatilinde yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ile bu yılın rekorunu kırdı.

14 Haziran 2019 Cuma 08:53
(Özel) Suuçtu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan tabiat harikası Suuçtu şelâlesi 9 günlük ramazan bayramı tatilinde yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ile bu yılın rekorunu kırdı.


Mustafakemalpaşa’da 38 metre yükseklikten akan suyu ile hayranlık uyandıran Suuçtu şelâlesi ve tabiat parkı ramazan bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Şelâlenin önceki yıla bakıldığında en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı bildirildi. ramazan bayramı dolayısıyla uzayan 9 günlük tatilde Suuçtu şelâlesi yaklaşık 25 bin ziyaretçi ile en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.


izleyenleri hayran bırakan Suuçtu şelalesi, 9 günlük ramazan bayramı tatilinde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, tatil süresince fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak bayramın güzelliğini yaşadı.


Etrafını saran kayın ağaçları, temiz havası ve soğuk suyu ile dikkat çeken Suuçtu şelâlesi ziyaretçiler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edildi. Şelâle, yerli ziyaretçilerinin yanı sıra turistlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:53
  1. fotoğraf
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