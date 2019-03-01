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(Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 4 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.

01 Mart 2019 Cuma 12:14
(Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 4 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.


9 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkeden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı kentlere gidiyor. Güvenliğin sağlandığı bölgelere 4 yıldır 300 bine yakın kişi kesin dönüş yaptı. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gidenlerin sayısı 95 bine ulaştı.


Kilis’e gelen Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Günde 100 ila 500 Suriyeli ülkelerine kesin dönüş yaparken, Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:14
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