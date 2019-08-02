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(Özel) Sultangazi’deki kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1’i çocuk 9 yaralı

Sultangazi’de seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü kaza yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:09
(Özel) Sultangazi’deki kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1’i çocuk 9 yaralı

Sultangazi’de seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü kaza yaptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1’i çocuk 9 kişi yaralandı.



Kaza, Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs şoförü Nusret Danış, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ve diğer araçlarda bulunan 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 2’si ağır 9 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere taşıdı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



“Biri çocuk 9 yaralımız var”


Kazayla ilgili konuşan Pirinççi Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, “Minibüsçü Edirnekapı istikametinden Arnavutköy istikametine gidiyordu. Kalp krizi geçiriyor. Kendinden geçince öndeki arabaya vuruyor. Öndeki araba bir öndekine vuruyor, zincirleme kaza oluyor. Biri çocuk 9 yaralımız var. Yaralılardan 2’si ağır gibi görünüyor. Öbürlerinin hafif rahatsızlıkları var” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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