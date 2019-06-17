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(Özel) Sultanbeyli’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultanbeyli’de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
(Özel) Sultanbeyli’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultanbeyli’de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti. Gençlerin canlarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli’de kaydedilen görüntülerde, patenli iki genç bir otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yürekleri ağza geldi. Patenli gençler, otobüsün arkasına takılarak hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar otobüsün arkasından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
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