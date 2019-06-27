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(Özel) Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Sultanbeyli’de yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında kavga çıktı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:57
(Özel) Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Sultanbeyli’de yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Gençlerin birbirlerine bıçaklarla saldırdığı kavgada 1 kişi yaralandı.


Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Yaralı genç yardımları geri çevirerek, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.


Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:57
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