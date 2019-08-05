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(Özel) Sularda yüzen gemilerin minyatürünü yapıyorlar

Oğlunun kendisine hediye olarak aldığı minyatür gemi üzerine maket sanatıyla tanışan adam, yaptığı minik gemilerle görenleri hayran bırakıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:43
(Özel) Sularda yüzen gemilerin minyatürünü yapıyorlar

Oğlunun kendisine hediye olarak aldığı minyatür gemi üzerine maket sanatıyla tanışan adam, yaptığı minik gemilerle görenleri hayran bırakıyor.


Bursa’da yaşayan Hüseyin Bayram, 1999 yılında emekli olduktan sonra Sinop’ta öğretmenlik yapan oğlu Ahmet Bayram’ın hediye ettiği minyatür gemiyle farklı sulara yelken açtı. Bayram, oğlunun hediye gemiye çok para verdiğini öğrenince, bu işi yapmaya karar verip, maket sanatını kısa sürede öğrendi. Bu zamana kadar yüzlerce irili ufaklı gemi yapan usta, bu işi oğluna da öğreterek, işi profesyonel zemine taşıdı. Evinde bir bölümü atölyeye çeviren Hüseyin Bayram, Türkiye’de tanınan meşhur gemilerin birebir aynısını yaparak ustalığını konuşturuyor. Tarihi gemilerden küçük teknelere ve yatlara kadar her çeşit teknenin planıyla birlikte aynısının minyatürünü yapmayı başarıyor.


Özellikle yat firmaları yeni piyasaya çıkartacakları yatlarının modellerini Bayram’a vererek, aynısını yapmasını istiyor. Bayram’ın yaptığı bazı gemiler bir ayda biterken, bazıları ise 9 ayda tamamlanıyor.


Bu işe başlamasının tamamen tesadüf olduğunu ifade eden Hüseyin Bayram, "Oğlum Sinop’ta öğretmenlik yaparken bana hediye etmek için bir gemi almış. Bunun için yüksek fiyat ödemiş. Bu gemiyi inceleyerek ilk gemimi yaptım. Daha sonra kendimi geliştirip, denizlerde dolaşan tarihi ve modern gemilerin aynısını yapmayı başardım. Bu işe oğlum da merak sardı, ona da öğrettim. Şimdi onunla birlikte bu işi profesyonel boyuta taşıdık. Denizlerde bulunan gemilerin planlarını alıp aynısının minyatürünü yapıyoruz. Bu iş çok keyifli. Yaptığım gemilerin bazıları 9 ay sürüyor. 500 ila 12 bin lira arasında fiyatlarla satışa çıkartıyorum. Bu fiyat istenilen modele ve işçiliğe göre değişiyor" dedi.


Bu işi babasından öğrendiğini belirten Ahmet Bayram ise, "Ben öğretmenlik yapıyorum. Okuldan arta kalan zamanlarımda babamın atölyesinde gelip gemi yapıyorum. Bu zamana kadar pek çok geminin minyatürünü yapıp teslim ettik. Bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:43
  1. sanat

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