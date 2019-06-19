(Özel) Su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
Bursa ve Balıkesir’de şiddetli yağış nedeniyle taşan dereler yüzlerce dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı.19 Haziran 2019 Çarşamba 09:15
Bursa ve Balıkesir’de şiddetli yağış nedeniyle taşan dereler yüzlerce dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı. Yağmur sebebiyle göle dönen tarlalar havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Bursa’nın Karacabey ilçesinden doğarak Susurluk çayı ile birleşip Manyas gölüne dökülen Koca Dere şiddetli yağışlar sebebiyle taştı. Manyas gölüne döküldüğü çöküntü alandaki verimli tarım arazileri sular altında kaldı. Binlerce dönümlük tarım arazisi göle dönerken ilginç manzarada gökyüzünden drone ile görüntülendi. Bölgede zararın tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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