Özel statüsü kaldırılan Keşmir'de binlerce kişi gözaltında
İki hafta önce Hindistan tarafından özel statüsü kaldırılan Keşmir'de 4 bin kişi gözaltına alındı.18 Ağustos 2019 Pazar 16:27
Hindistan hükümeti, Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasından sonra, 4 bin kişi gözaltına alındı.
'Huzursuzluk korkusu'
Yeni Delhi yönetiminin, iki hafta önce Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırdıktan sonra, bölgeye çok sayıda asker yığdı. Hindistan Keşmir'de 'huzursuzluk korkusu' bahanesiyle binlerce kişiyi gözaltına aldı.
"2 yıl hapiste tutulabilirler"
AFP'ye konuşan ve isminin gizli tutulmasını isteyen bir sulh ceza hakimi, şimdiye kadar 4 bin kişinin tutuklandığını ve tutuklananların ''Kamu Güvenliği Yasası'' adı altında bir yasayla 2 yıl hapiste tutulabileceğini belirtti.
Yetkililerden yapılan açıklamada "Keşmir'de cezaevleri doldu. Birçok kişi Keşmir'den kaçıyor.'' ifadeleri kullanıldı.
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