Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi Bilecik’te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bilecik’te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi.

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