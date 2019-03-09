Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Bilecik’te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.09 Mart 2019 Cumartesi 14:02
Bilecik’te Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, dereceye girenlere madalyaları verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Masa Tenisi Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi.
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