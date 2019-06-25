(Özel) Sosyal medyadan gördüğü haber üzerine İsveç’ten Türkiye’ye geldi

İsveç’te yaşayan uzun süre oğlunun kekemeliğine çözüm bulamayan Nevzat Jusufoski, internette gördüğü “3 aylık eğitimle Bağcılar’da 2 bin 350 kişi kekemelikten kurtuldu” haberi üzerine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya mesaj attı. Ardından Çağırıcı’nın oğlu ve kendisini Türkiye’ye davet etmesiyle büyük sevinç yaşan Jusufoski, “İlk başta mail attığımda açıkçası çok da umutlu değildim. Şansımızı deneyeyim dedim, çok da uzun sürmeden cevap aldım. Türkiye’ye sırf oğlumun kekemelik sorununu çözmek için geldik” dedi.

İsveç’te şoförlük yapan Nevzat Jusufoski, uzun süre 12 yaşındaki oğlu Hamza’nın kekemeliğine çözüm aradı. İsveç’teki terapilerden bir sonuç alamayan baba Nevzat Jusufoski, internette gördüğü “3 aylık eğitimle Bağcılar’da 2 bin 350 kişi kekemelikten kurtuldu” haberi üzerine harekete geçti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya mesaj atarak durumu anlatan Jusufoski, oğluna yardımcı olunmasını istedi. Mesajı gören Çağırıcı ise aileyle görüntülü konuşarak Türkiye’ye davet etti. Türk vatandaşı olmadıkları için kekemelik kursuna kabul edilmeyeceklerini düşünen Jusufoski ailesi, mesajlarına yapılan geri dönüşe büyük sevinç yaşadı. 4 ay sonra Hamza’nın okulunun tatile girmesiyle baba Nevzat Jusufoski, oğluyla birlikte İstanbul’a geldi. Bağcılar Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda derslere başlayan Hamza, kekemeliğinden dolayı yaşıtlarının kendisine farklı gözle baktığını ifade ederken Türkiye’de kekemeliği yeneceğini düşündüğünü söyledi.

“İnternetten Bağcılar’daki bu kursla ilgili bir haber okudum”

İnternette gördüğü haber üzerine Türkiye’ye geldiklerini ve Hamza’nın yaşıtları gibi kekelemeden konuşmak istediğini dile getiren baba Nevzat Jusufoski, “Oradaki tedavi şekli buradaki gibi değil, orada bunun çok da rahatsızlık duyulacak bir şey olmadığını kekeleyerek konuşmanın gayet olabileceğini söylüyorlar. Tabi çocuk yaştayken oğlum bunu çok da kafasına takmıyordu. Fakat yaşı ilerledikçe ve arkadaş çevresi önem kazanmaya başladıkça bunu kafasına takmaya başladığını fark ettim. İnternetten Bağcılar’daki bu kursla ilgili bir haber okudum. Bağcılar Belediyesi’nin başkanı kimdir diye baktım, iletişim bilgileri vardı. Hemen kendisine mail attım kendisi de sağ olsun cevap verdi, telefon numarasını gönderdi. Beni bu numaradan ararsan sizinle görüşürüz dedi. Bende aradım hemen kendisi oğlumu da görmek istedi” diye konuştu.

“İlk başta mail attığımda açıkçası çok da umutlu değildim”

Mesajlarına aldıkları hızlı dönüşten dolayı büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Jusufoski, “Görüntülü olarak konuştuk, oğlumu da gördü bizi buraya davet etti, “İnşallah oğlun burada iyileşir” diye temenni de bulundu. İlk başta mail attığımda açıkçası çok da umutlu değildim. Başkana mail atıp hemen cevap alabilmek çok normal değil gibi geliyordu. Ne olur ne olmaz şansımızı deneyeyim dedim, çok da uzun sürmeden cevap aldım. Şaşırdım açıkçası ve ümitlendim. Mart, nisan aylarında görüştük, şuan buradayız. Bu yaz buraya sırf oğlumun kekemelik sorununu çözmek için geldik. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İsveç’ten Türkiye’ye kekemelik sorunumu çözmeye geldim”

Kekemeliği kabullenmek istemediğini ve bu yüzden babasıyla birlikte Türkiye’ye geldiğini ifade eden 12 yaşındaki Hamza Jusufoski, “Konuşurken kekeliyorum burada ortam güzel. Eğitimi güzel veriyorlar, İsveç’te daha çok kekemeliği geçirmeye değil de kabullenmeye doğru bir eğilim var. “Kabulleneceksin” diyorlar. Buradaki eğitim kekemeliği kabullendirmeye yönelik değil. Bende İsveç’ten Türkiye’ye kekemelik sorunumu çözmeye geldim” dedi.

Sosyal hayatta kekemelikleri sebebiyle engel yaşayan her yaştan vatandaşa Bağcılar Belediyesi tarafından Konuşma Bozuklukları Eğitimi veriliyor. 3 ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan eğitimin ardından kekeme olarak kursa başlayan kursiyerler, hızlı ve akıcı konuşmaya başlıyor. Öte yandan 2013 yılından bugüne kadar bu programa katılan 2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu.