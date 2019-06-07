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(Özel) Son çömlek ustası mesleğini çocuklarla buluşturuyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan son çömlek ustası Yalçın Akkayalı (82), Sındırgı Belediyesi, Avrupa Birliği ve Avustralya Büyükelçiliği destekleri ile gerçekleştirilen "Bilge Nesiller İçin Lider Çocuklar" projesi kapsamında anaokulu öğrencileri ile toprak sanatını buluşturuyor.

07 Haziran 2019 Cuma 09:53
(Özel) Son çömlek ustası mesleğini çocuklarla buluşturuyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan son çömlek ustası Yalçın Akkayalı (82), Sındırgı Belediyesi, Avrupa Birliği ve Avustralya Büyükelçiliği destekleri ile gerçekleştirilen "Bilge Nesiller İçin Lider Çocuklar" projesi kapsamında anaokulu öğrencileri ile toprak sanatını buluşturuyor.


Sındırgı’da yaşayan son çömlek ustası Yalçın Akkayalı’nın toprak çocuk buluşması olarak adlandırdığı serüveninde Bilge Seramik & Sanat sosyal girişim projesi ile 100 anaokulu öğrencisine çömlekçilik seramik eğitimi verilerek; çocukların toprağa dokunması, üretimi öğrenmeleri, sanat ve kültürün tanımaları, sağlıklı kaplarda beslenme bilincinin yerleşmesi sağlanıyor. Bu projede 82 yaşındaki son çömlek ustası Yalçın Akkayalı’nın yardımcısı Nefize Kadıoğlu, proje koordinatörlüğüne ise Muhammet Asil Çetin eşlik ediyor.


Uzmanların yaptığı araştırmaya göre toprağa dokunmak çocuktaki demir eksikliğini gideriyor ve negatif enerjiyi alıyor. Çocuklar doğal çömlek toprağına dokunarak bir şeyler üretebilmenin farkına varıyor ve üretim sırasında yapacağı ürünü düşünerek üç boyutlu düşünmeyi sağlıyor. Çömlekçilik sanatı sabır, denge, odaklanma, hayal gücü gerektiren bir sanat. Özellikle çocuklarda çok daha farklı duyguların gelişmesine sebep oluyor. Bu sebeple karakter oluşumunun başlangıcında olan çocuklara bu sanatı öğretmek çok önemli.


Çömlek ustası Yalçın Akkayalı yaptığı açıklama, “Ben kaç yaşında öğrendiğimi bilmiyorum ama üç, dört yaşında beş yaşında çalışıyordum yapıyordum. Dedemden öğrendim bu sanatı. Biz büyük testiler küpler yapıyorduk. Pekmez için yağ için büyük mallar yapıyorduk böyle seramik ile uğraşmıyorduk. Bu yaşımıza kadar bunları yaptık. Naylon çıkınca ben bıraktım yapmadım, zanaati bıraktım. Arkadaşlar da böyle şeyler düzenlediler ben de arkalarından koşturuyoruz. Çocuklarla iyiyiz çocuklar sevimli tatlı. Bu sanat geleceğe taşınabilir ama üzerine pek duran yok. Seramik üzerine süs eşyası olarak yapılabilir. Su için pekmez için yağ için bunlardan yapılmaz onlar büyük eşya olduğundan yapılmaz seramik süs eşyası olduğundan yapılabilir” dedi.



“Mesleğimiz çok ilgi gördü”


Akkayalı’nın yardımcılığını sürdüren Nefize Kadıoğlu ise, “Yalçın usta gelince ben onun çırağı oldum sonra bunu bir sorumluluk olarak kabul ettim. Çünkü çok ilgi gördü mesleğimiz Yalçın ustayla bir süre çalıştık Yalçın usta bana inceliklerini öğretti mesleğin sonra okullardan teklif almaya başladık. Okullara geliyoruz ana sınıfı öğrencilerine bu mesleği öğretiyoruz, çocuklara bu mesleğin inceliklerini ve nasıl başladığını öğretiyoruz. Günümüzde sentetik oyun hamuruyla oynuyor çocuklar bizim amacımız çocukları doğal hamur ve doğal çamurla tanıştırmak, kanserojen olan ürünlerden uzak tutmak, bu etkinliklerimize herkesi bekleriz, davet ederiz, atölyemize uğrasınlar” şeklinde konuştu.


Bilge Seramik ve Sanat Merkezinin kurucusu olduğunu ifade eden Muhammet Asil Çetin de, “Bu Bilge Seramik ve Sanatı Avusturya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Desteklediği bir projeyle oluşturuldu sosyal girişimcilik projesi. Projemizin amacı Sındırgı’mızda kaybolan seramik sanatını geleceğe taşımak ve modern tasarımlarla daha kullanışlı ürünler üretmek, şu anda burada anaokulundayız. Anaokulu çocuklarına bu sanatın çocukların daha üretici ve toprağı tanımaları için bu sanatı bunun için uyguluyoruz. Bugün çocuklarımız bu çömlekçilik sanatını tanıdılar, Yalçın ustam ve kalfası Nefize abla ile birlikte bu sanatı burada ana sınıfı öğrencilerimize tanıtmış olduk” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:53
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