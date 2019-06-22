0553 313 94 23

(Özel) Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası dehşet saçtı

Denizli’de çocukların sokakta oynamalarına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızdığı iddia edilen şahıs ile çocukların aileleri arasında meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
(Özel) Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası dehşet saçtı

Denizli’de çocukların sokakta oynamalarına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızdığı iddia edilen şahıs ile çocukların aileleri arasında meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi hastanelik olurken 4 kişi polis tarafindan gözaltına alındı. Darp raporu alan yaralılar ve mahalle sakinleri öfkeli adamdan şikayetçi oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, mahallede çocukların oynamasına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızan K.Ü. ile mahalle sakinleri arasında daha önceden defalarca tartışma çıktı. Mahallede sorunun çözülmesi için iddiaya göre imza toplandı ama bir sonuca varılamadı. Geçtiğimiz gün mahalle sakinlerinden Şerife Y., iddiaya göre K.Ü.’nün kızı F.Ü. ile kapı önünde karşılaşıp babasının çocukların oyununa karışmaması konusunda uyarmak istedi ancak konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından K.Ü., yanındaki H.A., O.B. ve S.S. ile mahalleye gelerek Şerife Y., eşi Ahmet Y. (34) ve Serkan A. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerine kavgaya bıraktı, Ahmet Y. ile Serkan A. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Mahalle sakinleri de şikayetçi oldu


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Ahmet Y. ile Serkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan K.Ü., H.A., O.B. ve S.S. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çınar Polis Merkezi’ne götürüldü. Ahmet Y. ile Serkan A.’nın yüz ve boyun kısımlarından kanamaların bulunduğu ve dikiş atıldığı öğrenildi. Darp raporu alan yaralılar, polis merkezine gelerek K.Ü. ve yanındakilerden şikayetçi oldu. Öte yandan mahalle sakinleri de olay sonrası polis merkezine gelerek ifade verdi. Mahallenin K.Ü.’den şikayetçi olduğu öne sürüldü.


“Ölüm tehdidi alıyoruz, çocuklar sokakta oynuyor diye kızıyor”


K.Ü.’den mahalleli olarak şikayetçi olduklarını belirten Şerife Y., “2 yıldır bizim mahallede oturuyor, huzurumuz kalmadı. Adam ölüm tehditleri savuruyor, canımız tehlikede. Çocuklarımız sokakta oynuyor diye kızıyor. Çocuklarım kapımın önünde oynuyor diye suç oluyor, ben burada hakkımı arıyorum. Buraya geldik ifademizi verdik mahalleli olarak şikayetçi olduk. Ben çocuklarımın canı korkusuyla buradayım. Eşim ve komşumuzun oğlu 4 kişi tarafından darp edildi” dedi.


Darp edilen Ahmet Y. ise, 4 işinin kendisini darp ettiğini kaydetti.


K.Ü., H.A., O.B. ve S.S. polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç kalmanın sırrı damarlardan geçiyor
    1. Genç kalmanın sırrı damarlardan geçiyor
    2. Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
    3. Otomobil takla attı: 16 yaşındaki genç..
    4. Binali Yıldırım Sivaslı iş..
    5. "Uçan kale" Türkiye'ye kazandıracak
    6. Kişisel sağlık verileri koruma..
    7. Şırnak’ta doğaya 2 bin keklik salındı
    8. Nevşehir’de trafik kazası: 30 yaralı
    9. Evde yakalanan yılan doğaya salındı
    10. İran'dan düşürülen İHA sonrası 'saha'..
    11. Terme’de sel
    12. Tarım işçileri servisi kaza yaptı! Çok..
    13. Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla..
    14. Manavgat’ta otomobil bariyere çarptı:..
    15. Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama..
    16. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    17. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    18. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    19. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    20. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    21. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    22. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    23. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    24. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    25. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    26. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    27. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    28. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    29. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    30. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!