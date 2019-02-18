(Özel) Sokak sanatçısı Hüseyin Süleyman, Hollandalılara Türk müziği zevki yaşatıyor

Sokak sanatçısı Hüseyin Süleyman, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Avrupalılara saksafonu ile Türk müziği ziyafeti veriyor.

Müzisyen Hüseyin Süleyman, 5 yıldır yaşadığı Hollanda’da sokaktaki insanlara Türk müziği keyfi yaşatıyor. Hollanda’da kuaför olarak çalıştığını ancak müziğin hobisi olduğunu belirten Süleyman, haftanın 2 günü Amsterdam’ın belirli yerlerinden sokak sanatçılığını yaptığını söyledi. Süleyman, genelde Türk müziği çaldığına dikkat çekerek, “Türk müziği çalmamın sebebi; içimden ne geliyorsa onu çalmaya dikkat ediyorum ve içimden Türk müziği çalmak geliyor” dedi.

"Yağmurlu Amsterdam’da üflemeli çalmak zor oluyor"

Eskiden yaşadığı Bulgaristan’da sokak sanatçılarına çok fazla ilgi olmadığını belirten Süleyman, Hollanda’da aksine çok fazla güzel tepkilerle karşılaştığını ifade etti. Mutlulukla, “İnsanlara çaldığım müzik hoş geliyor ve emek verdiğim için buna karşılık bir şeyler veriyorlar” diyen Süleyman, günlük çok fazla para kazanmadığını söylüyor. Süleyman, sokak sanatçılığının tek gelir kaynağı olamayacağını ve geçinmek için gereken parayı kazanmanın zor olduğunu da ekledi. Hava şartlarının Hollanda’da çok kolay olmadığını ve saksafon gibi üflemeli enstrümanların zorlu olduğunu da kaydetti.

İş teklifleri de alıyor

Sokakta enstrüman çalarken iş teklifleri de aldığına değinen Süleyman, “Konser teklifleri alıyorum, hem Hollandalılarda hem Türklerden, hatta bazen festivallerde çalıyorum” dedi ve ekledi: “Ama sokak sanatçısı olarak çalışmak daha çok hoşuma gidiyor. Mesela, sokak sanatçısı olarak vatandaşlarla daha yakın olma fırsatın oluyor ve bu benim için çok önemli. İnsanlarla temas kurabilmem lazım.”

Repertuarı oldukça geniş olan Süleyman, İzmir Marşı’nın yoğun bir ilgi gördüğünü, ‘Al yazmalım’, ‘Hasretinle yandı gönlüm’, ‘Yoruldum hayat’, ‘Duydum ki unutmuşsun’ gibi parçaları da çaldığını ifade etti.