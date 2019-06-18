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(Özel) Şizofreni hastası genç kadına cinsel saldırıya 25,5 yıl hapis istemi

Pendik’te ailesiyle birlikteyken kalabalıkta kaybolan şizofreni hastası genç kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında, “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 25 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

18 Haziran 2019 Salı 09:35
(Özel) Şizofreni hastası genç kadına cinsel saldırıya 25,5 yıl hapis istemi

Pendik’te ailesiyle birlikteyken kalabalıkta kaybolan şizofreni hastası genç kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında, “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 25 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin arkadaşlarına söylediği ‘kısmetim ayağıma geldi’ şeklindeki iğrenç ifadeleri ortaya çıktı.


Olay, Pendik’te 26 Ocak 2019 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında Pendik çarşıda ailesiyle birlikte gezen yüzde 80 şizofreni hastası D.Y.(29) isimli genç kadın, kalabalığın içinde bir anda gözden kayboldu. Sahil yolunda bulunan bir otoparka giden genç kız, tek başına bir saat kadar orada bekledi. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte alkol alan M.B.(53), mağdurun yanına geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra kadınla birlikte ağaçlık alana doğru uzaklaştı. Burada kadına alkol içiren şüpheli, önce dudağından öptü, ardından üstünü çıkararak cinsel saldırıda bulundu. Mağdur kadını yaklaşık 1-2 saat boyunca orada tutan M.B., daha sonra mağdurla birlikte arkadaşlarının yanına geri döndü. Bu sırada mağduru aramaya çıkan yakınları da oraya geldi. Mağdurun yakınlarını görünce olay yerinden kaçan M.B., 2 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.



Suçlamaları kabul etmedi


Şüpheli savunmasında, olay tarihinde arkadaşları H.Ü. ve O.Ç. ile birlikte alkol aldıkları sırada bir kadının uzun süre ayakta beklediğini gördüğünü, yanına gidip niye beklediğini sorması üzerine kaybolduğunu söylediğini anlattı. Kadının sağlıklı gibi göründüğünü söyleyen şüpheli, birlikte yolun aşağısına doğru gittiklerini, mağduru bir banka oturttuğunu, alkollü olduğu için polis merkezine götürmeyi akıl edemediğini, yakınlarına ulaşmayı düşündüğü için mağdura telefonu olup olmadığını sorduğunu, onun da olmadığını söylediğini, 15 dakika kadar yanında kaldığını daha sonra arkadaşlarının yanına döndüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B., cinsel saldırı eyleminde bulunmadığını ileri sürdü.



“Bize ‘kısmetim ayağıma geldi’ dedi”


Şüphelinin arkadaşlarından O.Ç. ifadesinde, “Olay günü saat 19.00 sıralarında H.Ü. ve M.B. ile birlikte alkol alıyorduk. Bir kadının tek başına 1-2 saat kadar beklediğini gördük. Yanımda bulunan M.B.’ye ‘bu kadın uzun süredir bekliyor, ben bir bakayım’ dedim. M.B. de ‘sen dur ben bakayım’ diyerek kadının yanına gitti. Bir süre orada konuştular. Daha sonra M.B. tekrar yanımıza gelerek bize, ‘kısmetim ayağıma geldi’ dedi ve tekrar kadının yanına gitti. Birlikte gözden uzaklaşıp yeşillik alana doğru gittiler” dedi.



25 yıl 6 aya kadar hapsi istendi


Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, ayrıca şüpheli hakkında verilen hapis cezasının 12 yıldan az olmamasını talep etti.


İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:35
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