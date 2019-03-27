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Site otoparkından lastik hırsızlığı kamerada

Ümraniye’deki bir sitenin otoparkında bulunan lastikleri gündüz gözüyle çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:26
Site otoparkından lastik hırsızlığı kamerada

Ümraniye’deki bir sitenin otoparkında bulunan lastikleri gündüz gözüyle çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlıların rahat tavırları dikkat çekerken, site görevlisinin durumu fark etmesi üzerine yaşanan kovalamaca da gözler önüne seriliyor.


Ümraniye’deki bir sitenin otoparkında ambalaja sarılı halde bulunan otomobil lastikleri hırsızlar tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla otoparka gelen hırsızlar güpegündüz lastikleri alarak kaçmaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden güvenlik görevlisi hırsızları kovaladı. Daha önce de hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenilen sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahıs önce caddeye bakan yöndeki dükkanın merdivenlerinden atlayarak sitenin bahçesine, oradan da otoparka giriyor. Bu sırada içerideki arkadaşıyla irtibat kurduğu tahmin edilen diğer şahıs merdivenlere gelerek, arkadaşının site bahçesine çıkarıp kendisine uzattığı lastikleri merdivenlere çıkarıyor. Rahat tavırlarla hareket ettikleri görülen zanlılar, lastikleri aynı cadde üzerinde ve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir çöp konteynırının yanına kadar taşıyor. Bu sırada zanlıların iki kağıt toplayıcısıyla konuştuğu görülüyor. Kağıt toplayıcılarından biri olay yerinden ayrılırken, lastikler diğer kağıt toplayıcısının el arabasına konularak götürülüyor. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar siteye gelip garaja giren zanlılar, bu kez site görevlisinin durumu fark edip koşarak bağırması üzerine garajdan önce sitenin bahçesine, oradan da caddeye çıkıp son sürat kaçıyor.


Çalınan lastiklerin değerinin yaklaşık 18 bin lira olduğu ifade edilirken, zanlıların site bahçesinden çıkardıkları lastikleri önüne koydukları dükkanın sahibine, “Hakkını helal et, dükkanın önünü işgal ettik. Dayım lastikleri burada bırakıp gitmiş” dedikleri iddia edildi.


Site görevlisi Ömer Akkaya ise İHA mikrofonuna şunları söyledi; “Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında sitenin dış duvarı üzerinden aşağı iniyorlar. Aşağıdan doğru garaj kapımıza geliyorlar. Yaklaşık 12 - 13 tane lastiğimizi götürüyorlar. Ayrıyeten jantlarımızı da götürüyorlar. Götürdükten sonra tekrar geliyorlar. Bu esnada ben kameradan gördüğümde, garaja indiğimde hırsız kaçarak gidiyor. Lastiklerin yaklaşık 18 bin liralık maliyeti var. Polise bildirdik. Polis geldi, görüntüleri aldı. Lastik sahiplerinin müracaatta bulunmasını istediler. Şu an için bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:26
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