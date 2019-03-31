(Özel) Şişli’de yaşanan zincirleme kazada genç sürücü şoka girdi

Şişli’de cadde üzerinde seyir halinde olan genç sürücünün otomobiliyle önündeki taksiye çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazaya neden olduğu iddia edilen genç sürücü kısa süreli şok yaşadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan genç sürücüyle 34 VY 6737 plakalı otomobiliyle henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden taksiye çarptı. Kontrolden çıkan taksinin önündeki diğer taksiye çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu taksideki sürücü kaşından ve ellerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ayakta ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya sebep olduğu iddia edilen genç sürücü ise kaldırıma çökerek kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

“Dönüşümü tamamlarken arkadan ‘pat’ sesi geldi”

Kazaya karışan taksi sürücüsü Hüseyin Uysal, “Ben cadde üzerinden sağa dönüyordum. Önümdeki taksici yavaşlayarak bana yol verdi. Onun arkasındaki de yol verdi, ben tam dönüşümü tamamlarken arkadan ‘pat’ sesi geldi. Sonra birbirimize vurduk zincirleme kaza meydana geldi. Öbür arkadaşların kafalarında hafif yaralanma var. Allah korudu, cana geleceğine mala gelsin” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.