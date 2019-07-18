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(Özel) Şişli’de kadın sürücünün küçük kıza çarptığı an kamerada

Şişli’de annesiyle pazardan döndüğü esnada bir anda yola atlayan küçük kıza, kadın sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:25
(Özel) Şişli’de kadın sürücünün küçük kıza çarptığı an kamerada

Şişli’de annesiyle pazardan döndüğü esnada bir anda yola atlayan küçük kıza, kadın sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı. Yürekleri ağızlara getiren kaza kameralara yansırken, hafif yaralı küçük kız tedavi için çevredeki bir sağlık ocağına götürüldü.


Kaza, geçtiğimiz 3 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre küçük yaştaki çocuk annesiyle beraber pazara gittikten sonra evlerine gitmek üzere yola koyuldu. Küçük çocuk parkın içerisinden yolun karşısına geçeceği esnada bir anda yola atladı. O esnada seyir halinde olan kadın sürücünün idaresindeki otomobil, küçük kızaçarptı.Küçük kız ayağından yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar kızın yanına gelirken, kadın sürücü de aracından inerek bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Vatandaşların müdahalesinin ardından küçük kız, annesinin nezaretinde tedavi edilmek için çevredeki bir sağlık ocağına götürüldü. Yüreklerin ağızlara kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Yüreklerin ağızlara geldiği kaza kamerada


Görüntülerde, kızın annesi yolun karşısında geçiyor. Küçük kız da koşarak yola atlıyor. Ancak o esnada kıza otomobil çarpıyor. Kendisine araç çarpan kız korkuyla yerde bir süre topallıyor. Ardından annesi ve çevredeki vatandaşlar kızın yanına geliyor. Kadın sürücü ise aracından çıkarak kıza bakıyor. Daha sonra kazazede küçük kız götürülüyor.


Kazayı gören esnaf Şaban Erim, “Dükkandan bir fırladım burada bir kalabalık gördüm. Bir baktım ki yerde çocuk yatıyor, otomobil çarpmış. Çocuğun ayağı kırıktı. Annesiyle beraber pazara gelmiş” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:25
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