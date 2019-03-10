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(Özel) Simetri işlemelerle yaptığı kınlar hem film setlerini hem evleri süslüyor

Denizli’de üç ana malzeme olan ahşap, vinleks ve pirinç kullanarak dekoratif amaçlı kılıç kını üreten Abdurrahman Doğan, ortaya çıkardığı eserler ile görenleri hayran bırakıyor.

10 Mart 2019 Pazar 12:30
(Özel) Simetri işlemelerle yaptığı kınlar hem film setlerini hem evleri süslüyor

Denizli’de üç ana malzeme olan ahşap, vinleks ve pirinç kullanarak dekoratif amaçlı kılıç kını üreten Abdurrahman Doğan, ortaya çıkardığı eserler ile görenleri hayran bırakıyor. Pirinç, bakır ya da gümüş üzerine simetri işlemecilikle kın üretimi yapan Doğan, tarihi dizilerin kılıç ve kına olan ilgiyi arttırdığını söyledi.


Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra hobi olarak evinde kılıç kını yapmaya başlayan 55 yaşındaki Abdurrahman Doğan, talebin fazla olduğunu görünce Merkezefendi ilçesi Bakırcılar Çarşısı’nda küçük bir atölye kurarak kın üretimini yapmaya burada devam etti. Ticari amaçlı kın üretimi yapan Doğan, bazen kendisine gelen antika ve antika olmayan kınların da onarımı yaptığını belirtti. Kının tarih boyunca kullanıldığını ve kelime anlamının ise kılıç ya da diğer kesici silahları tutmak, taşımak ve saklamak için kullanılan kılıf olduğunu vurgulayan Doğan, son günlerde televizyonlarda sayıları artan tarihi diziler sayesinde kılıç ve hançer gibi silahlara olan ilginin de arttığını kaydetti. Kendisinin kılıç üreticilerine doğrudan ya da vatandaştan gelen talep üzerine çalıştığını ifade eden Doğan, ayrıca bazı diziler ve yurt dışına da siparişe göre kın yaptığını aktardı.


Ahşap, vinleks ve pirinç başta olmak üzere bakır veya gümüş gibi madenler kullanarak üç ana malzemeden kın üretimi yaptığını dile getiren Doğan, bir kının üretimin siparişe göre bir gün sürdüğünü söyledi.



Kın fiyatları 170 TL’den başlıyor


Kın fiyatlarının kullanılan madenin özelliğine göre 170 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye kadar çıktığını kaydeden Doğan şunları söyledi:


“Günümüzde tarihi diziler nedeniyle yaşanan aşırı talepten dolayı bazen siparişleri karşılayamıyoruz. Ahşap, deri, pirinç olmak üzere üç ana malzememiz var. Kınlarımız genelde bizim kılıç üreticilerine bağlı olarak ekonomik boyutta olduğu için fiyatı 170 TL’den başlıyor. Ama kişi veya imalatçı kının işlemelerini gümüş ya da bakır gibi başka bir metalden isterse ona göre fiyatı artıyor ve bin 500 TL’lere kadar çıkıyor. Çünkü gümüş ve bakır işlemeciliği farklı olduğu için kın fiyatları bin 500 TL’lere kadar çıkabiliyor.”



“Bizim yaptığımız tarzda kın yapan yok”


Denizli’de maden üzerine simetri işlemciliği yaparak kın üretimi yapan tek kişi olduğunu söyleyen Doğan, “Benim gibi ticari amaçlı ihtiyaca göre kın yapan kişi yok. Pirinç ya da metal işlemesiz sadece ahşap ve vinleks kullanarak yapan arkadaşlar var. Ama bizim yaptığımız tarzda kın yapan yok. Bazı imalatçı arkadaşlar da kendi ihtiyaçlarına göre kendi kınlarını yapıyorlar. Ancak bu arkadaşlar da piyasaya kın yapamıyorlar. Denizli’de tekim ticari amaçlı böyle kınlar yapan. Simetri oyma üzerine çalışarak üzerine deri kullanıp, pirinç işleme montaj eden kın üreticisi olarak Türkiye’de tekim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:30
  1. doğa

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