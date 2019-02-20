(Özel) Silahla yaralanan kişiyi yerde defalarca tekmeledi

Pendik’te iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şahısların kavgası kanlı bitti. Alacaklı zanlılar, iki kardeşi silahla vurarak yaraladı ardından da yerde yatan yaralıyı tekmeleyerek darp etti. Yaralının tekmelendiği anlar amatör kameraya anbean yansıdı.

Olay, Pendik’te 29 Ocak günü saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre daha öncesinde aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar telefonda konuşarak tartıştı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından alacaklı şahıs ile beraberindeki birkaç kişi, borçlu kişi kardeşi ile karşı karşıya geldi. Alacaklı şahıslar, tartıştıkları iki kardeşi sokak ortasında silah ile vurarak yaraladı. Gözleri dönen zanlılar ardından da yerde yatan yaralıyı tekmeleyerek darp etti.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki kardeşi yaralayan şüpheliler ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Yaşanan bu anlar da bir amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişi yerde yaralı halde yatarken başka bir zanlı da yerdeki yaralıyı tekmeliyor.