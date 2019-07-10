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(Özel) Sıcaktan bunalanlar Tayland usulü tava dondurmaya sarılıyor

Denizli’de ilk kez açılan Tayland usulü Tava dondurmacısı, sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
(Özel) Sıcaktan bunalanlar Tayland usulü tava dondurmaya sarılıyor

Denizli’de ilk kez açılan Tayland usulü Tava dondurmacısı, sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor. Doğal meyvelerin eksi 20 derece soğukluktaki tavanın üzerinde parçalanmasıyla oluşturulan rulo şeklindeki dondurma, lezzeti kadar yapılışı ve görüntüsüyle de ilgi görüyor.


Denizli’de eksi 20 derecelik sıcaklıktaki tavanın üzerinde doğal meyvelerin parçalanıp aromalarla birleştirilerek rulo şeklinde yapılan tava dondurma yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecelere kadar yükseldiği kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar Tayland usulü tava dondurmacısının yolunu tutuyor. Tava dondurmanın doğal meyvelerin parçacıkları ve aromasının tadı kadar görüntüsü de ilgi görüyor. Özellikle çocuklar, dondurmanın yapılışını meraklı gözlerle izliyor. Denizli’nin ilk tava dondurmacısı, yaz akşamlarında gençlerin uğrak noktası oluyor.



"Meyveleri parçalayıp doğal bir dondurma yapıyoruz"


Meyveleri parçalayarak doğal bir dondurma yaptıklarını ifade eden Diana Hayat, kentte tava dondurmaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Müşterilerimiz dondurmalarında istedikleri meyveleri kendileri seçiyor. Biz de seçilenleri eksi 20 derece soğukluktaki tavamıza koyuyoruz. Sonrasında karıştırıyoruz ve doğal bir dondurma yapıyoruz. Denizli’ye daha yeni geldi ve burası da Denizli’de ilk profesyonel mekan diyebilirim. Çok yeni ve herkes çok beğendi.Bütün müşterilerimiz çok memnun” dedi.



“Doğallığı ve görüntüsü ilgi görüyor”


Dondurmanın içine konulan meyvelerin doğal olmasının ve görüntüsünün ilgi gördüğünü aktaran Hayat, “Dondurmalarımız doğal olduğu ve içerisinde ekstra madde olmadığı için talep ediliyor. Doğal meyvelerden yapıyoruz. Çilekli dondurma yemek isteyene doğal çilek atıyoruz. Muz oluyor, çikolata oluyor. Onun doğal olması müşterinin daha çok hoşuna gidiyor, daha ilgi çekici geliyor ve tabi ki de görüntüsü” diye konuştu.



“Havalar sıcak, serinlemek için birebir”


Denizli’de böyle bir mekanın açıldığı duyunca çocuklarını alıp geldiklerini aktaran Fatma Aksu, “Çok beğendim,ilk defa başka bir yerde yemiştim festivalde. Burada olduğunu öğrenince hemen geldik. Tadına bakmak istedik. Bir de içerisine şeker katılmaması çok güzel. İstediğin meyveler ile yapılması gayet doğal. Gözünün önünde yapıyorlar. Havalar çok sıcak serinlemek için çok güzel. Meyveler ile birlikte doğal bir şey” diye konuştu.



“Doğal olduğunu biliyorsunuz, en güzeli bu”


Mehmet Aksu isimli vatandaş ise,dondurmanın yapılışını gördüklerini ve tadının da güzel olduğunu ifade ederek, “Dondurma çok güzel. Özellikle doğal meyveler ile yapılması çok güzel. İçerisinde ne olduğunu görüyorsunuz. Doğal olduğunu biliyorsunuz, en güzeli bu. Taze doğal olduğu için buraya geldik. Daha önce başka bir yerde yemiştik. Herkese tavsiye ederiz. Daha fazla şubesinin açılması daha güzel olur. Başka şehirlerden de talep olabileceğine inanıyorum.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
  1. doğa

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