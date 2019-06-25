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(Özel) Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzerek serinledi

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, Taksim Gezi Parkı’ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi.

25 Haziran 2019 Salı 08:57
(Özel) Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzerek serinledi

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, Taksim Gezi Parkı’ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi.


Park içerisindeki havuzda yüzen ve oyunlar oynayan çocuklar, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Suda birbiriyle şakalaşarak oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı. Öte yandan, Taksim Meydanı’nda köpeğini gezdiren İbrahim Kurt isimli vatandaş, sıcaktan etkilenen köpeğine pet şişeden su içirdi. Suyu içen köpeğin keyifli anları ise izleyenleri gülümsetti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 08:57
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