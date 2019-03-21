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(Özel) Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ana yolda seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:55
(Özel) Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ana yolda seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Otomobilde zaman zaman da patlamalar meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Bursa Mudanya karayolunda seyir halindeki lüks otomobilin altından öğle saatlerinde alevler çıkmaya başladı. Sürücü yolun kenarına çekerek kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelip alevlere müdahale ettiğinde aracın motoru ve döşemeleri kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi ise alevleri korku ve endişeli gözlerle izledi.


İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:55
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