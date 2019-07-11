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(Özel) Sevimli komşularının "laklak"ından balkona çıkamıyorlar

Binlerce kilometre mesafeden Türkiye’ye göçen leylekler, Bursa’nın 2600 yıllık geçmişi bulunan Gölyazı Mahallesi’nde vatandaşlarla iç içe yaşıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
(Özel) Sevimli komşularının "laklak"ından balkona çıkamıyorlar

Binlerce kilometre mesafeden Türkiye’ye göçen leylekler, Bursa’nın 2600 yıllık geçmişi bulunan Gölyazı Mahallesi’nde vatandaşlarla iç içe yaşıyor. Sokak kedilerini aratmayan leylekler insanlar ve araçlara aldırış etmeden caddelerde dolaşırken, direklere yaptıkları yuvalarda yavrularını büyütüp mahalle sakinlerine de komşuluk ediyor.


Şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta balıkçı kadınlarıyla nam salan Gölyazı, şimdilerde yavrularını dünyaya getirip büyütmek için kilometrelerce mesafeden gelen leyleklere ev sahipliği yapmanın keyfini sürüyor. Bölgeye haziran ayında gelmeye başlayan leylekler, yavrulama süreçlerini bu bölgede tamamlıyor. Mahallenin hemen hemen her sokağında elektrik direkleri ile evlerin çatılarına bulunan yuvalarda en az 4 yavru bulunuyor. Gölden yakaladıkları balık ve yılanları yuvaya taşıyan anne ve baba leylekler yavrularını besliyor. Yılda 30-40 leyleği misafir eden Uluabat Gölü civarında yapılan çalışmalarla insan etkisine dayalı leylek ölümlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Uluabat gölündeki balık çeşitliliği ve ıslak meraların doğaya kazandırılmasıyla leyleklerin yiyecek bulabilme sıkıntıları en aza indirilmeye çalışılıyor.


Yem bulmak için caddelerde dolaşıyorlar


Ağustos ayı ortalarında göçe hazırlanan leyleklerin yavruları da hemen hemen bir yetiştin boyuna erişmiş durumda zaman zaman yuva üzerinde uçuş denemesi yapan yavru leylekler anne ve babalarıyla birlikte göç edecekleri günü bekliyor. Yetişkin yavruları doyura bilmek için sürekli yem bulmak zorunda olan anne ve baba leylek ise zaman zaman belde merkezine inip insanların arasına karışıyor. Durumu bilen mahalle halkı kimi zaman leyleklere balık kimi zaman ise arta kalan yemeklerden veriyor. Sabah balık için göle açılan balıkçıları yolcu eden leylekler, dönüş yollarını gözleyip nasiplerine düşen balıkları alarak yuvalarına götürüyor.


Mahalle sakinlerinden Erdönmez ailesi, evlerinin önündeki elektrik direğine yuva yapan leylek ailesiyle yaklaşık 2 aydır komşuluk yapıyor. Alenin en küçük ferdi Ali Erdönmez, leyleklerin yumurtlama döneminden kuluçka ve yavruların yumurtadan çıkma anına kadar pek çok olaya evlerinin balkonlarından şahitlik ettiklerini belirterek, "Ev alma komşu al derler. Biz leyleklerle komşu olduk. Sabah kalktığımızda pencereyi, kapıyı açtığımızda onların sesini duymak, onları incelemek, onların yavrularını görmek çok güzel. Yazın 2 - 3 ay burada kalıp sonra göç ediyorlar. Gölden canlı toplayıp yavrularını besliyorlar. Yuvada genellikle 4-5 yavru oluyor. 2 aydır yavrular burada dünyaya geldi. Artık büyüdüler. Yuvadan uçmalarını bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
  1. doğa

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