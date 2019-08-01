(Özel) Sessiz dünyasında bale yapıyor

Bale yapması dolayısıyla Türkiye’deki işitme engelli bireyler arasında ilk ve tek olan Eda Tavacı, 8 yaşından beri bale yapıyor. 14 senedir aldığı bale eğitimini üniversitede devam ettirmek isteyen Tavacı, karşısına çıkan engellerde yılmayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

İstanbul’da yaşayan doğuştan işitme engelli Eda Tavacı’nın hayalleri 8 yaşında izlediği bir film sonucu değişti. Müziği duymadan, ritmi hissederek bale yapan 22 yaşındaki Eda Tavacı, Kızılcahamam’da düzenlenen ’Sessiz Kamp 3’te İHA’ya, dans eğitimine üniversitede devam etmek istediğini anlattı.

Müziği duymadan, kalbinin sesini dinleyerek ritme ayak uyduran ve dans eden Tavacı, 2018 yılının Haziran ayında 8 yaşından beri eğitim aldığı özel bale okulundan mezun oldu. En büyük hayalinin bir gün bale öğretmeni olmak olduğunu söyleyen Tavacı, baleye başlama hikayesini işaret dilini kullanarak tercüman Betül Tonyalıoğlu vasıtasıyla anlattı. Tavacı, “Türkiye’de bildiğim kadarıyla işitme engelli olan ilk ve tek balerin benim. 8 yaşında izlediğim bir film sonrasında çok duygulandım ve anneme ‘Bale yapmak istiyorum’ dedim. Annem de bir dernekle iletişime geçerek bana göre bir bale okulu ve eğitimci buldu. Eğitim aldığım yerde hiç işitme engelli yoktu hepsi işiten bireylerdi. Başlarda bunun zorluğunu çok yaşadım, utandım, çekindim ama hiçbir zaman cesaretimi kaybetmedim. Çok denedim, çok çalıştım, çok gayret ettim” dedi. Sosyal yaşantısından da ödün verdiğini söyleyen Tavacı, balede başarılı olmak için çok fazla prova yaptığını dile getirdi.

“Hayatım boyunca baleyi bırakmayacağım”

Bale ve dans eğitimlerine ara vermeden devam ettiğini söyleyen Eda Tavacı, işitme engelli bireylere de umut olmak ve yapabileceklerini göstermek için bale öğretmeni olmak istediğini aktardı. Tavacı, “Çok fazla prova yapıyorum. Sahneye çıktığımda herkes beni gördü, çok mutlu oldum. 14 senedir çalışmalarıma devam ediyorum. Geçtiğimiz yaz bale kursundan mezun oldum. Provalarım ve çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Hayatım boyunca baleyi bırakmayacağım. Bütün işitme engelli bireylere sesleniyorum; Kendinize hedef koyun, yapamam demeyin, başkalarının söylediklerine kulak asmayın, kendinize güvenin, başarabilirsiniz. Herkes bale yapabilir. Bale yapmayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“İşitme engelli olmam dans etmeme engel değil”

Eda Tavacı, işitme engelli olmasının bale eğitimi almasına engel olmadığını belirterek, işitme engelli bireylere de umut olmak istediğini ifade etti. Tavacı, “İşitme engelli olmam müziği duymam ve dans etmem konusunda asla engel değil. İnsanın önce biraz kendine güvenmesi gerekiyor. Müzik açıldığında birazcık ritmi hissediyorum. Dans etmek için duymaya çalışıyorum, ritmi hissediyorum. Heyecanı ve hissi yakalamaya çalışıyorum. Kendime güveniyorum ve başarıyorum. Ben bale öğretmeni eğitmeni olmak istiyorum. Ben bu hayalimi başarabilirsem işitme engelli bireylere baleyle ilgili eğitimler vermek ve kendilerini geliştirmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Üniversite eğitimi almak için yardım istiyorum”

İlk defa sessiz kampa katıldığını söyleyen Tavacı, kamp sırasında sağır kültürünü öğrendiğini ve farklı eğitimler aldığını ifade etti. Doğayla iç içe olmanın çok eğlenceli olduğunu vurgulayan Tavacı, lisans eğitimi konusunda da yetkililerden yardım istedi. Devlet Konservatuvarı Bale Dans Bölümü okumak istediğini ve yaşından dolayı bu bölüme kabul edilmediğini sözlerine ekleyen Tavacı, “Devlet Konservatuvarı Bale Dans Bölümü okumak istiyorum. Ben 22 yaşındaydım, bale okullarının 21 yaş sınırı vardı bu yüzden fırsatı kaçırdım. İstanbul’daki okulları çok araştırdım ama katılamadım. Ne yapmam lazım, bu konuda yardım istiyorum. Hala araştırmaya devam ediyorum hedefim üniversite eğitimi almak ve bale eğitmeni olmak” dedi.