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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi

20 Ağustos 2019 Salı 10:43
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziranda, 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3 milyar dolar gerileyerek 12,4 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 5,1 milyar dolar azaldı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 912 milyon dolar artışla 29,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azaldı, tahvil stoku 545 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 890 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 474 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalışla 7,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 431 milyon dolar azalışla 2,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 59,5 milyar dolar


Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8,6 milyar dolar azalarak 136,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'si dolar, yüzde 34,4'ü avro, yüzde 3,9'u Türk lirası ve yüzde 1,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli borç olan 12,4 milyar doların yüzde 47,6'sı dolar, yüzde 33'ü avro, yüzde 19,2'si Türk lirası ve yüzde 0,2'si diğer döviz cinslerinden meydana geldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, haziran sonu itibarıyla, 201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 47,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 52,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 27,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:43
  1. Özel sektörün yurt dışı borcu
  2. TCMB

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