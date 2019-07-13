(Özel) Şehir hastanesi açılıyor, hastaneler taşınıyor

Bursa’da bünyesinde 6 hastaneyi barındıran ve Sağlık Üssü’nü andıran 1355 yataklı Şehir Hastanesi’nin 16 Temmuz’dan itibaren hasta kabulüne başlaması sebebiyle, şehir merkezindeki bazı hastanelerden buraya taşınma işlemleri başladı.

157 yıllık geçmişi bulunan Osmangazi Semti’ndeki Bursa Devlet Hastanesi’ndeki hastalar ve sistemler sabah saatlerinden itibaren taşınmaya başladı. Bursa Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar sedyelerle titiz bir şekilde taşınarak ambulanslara götürüldü. 30’dan fazla ambulansla, onlarca hasta büyük bir özenle sevk ediliyor.Bursa Devlet Hastanesi’nin tadilatı yapıldıktan sonra butik hastane olarak hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

Sağlık Müdürü Özcan Akan, şehir içindeki hastanelerin tamamen kapanacağı iddialarını yalanlayarak, "Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için haklarında riskli yapı raporu bulunan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi taşınacak. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile Bursa Devlet Hastanesi yapılacak modernizasyon çalışmalarıyla 250 yataklı butik bir hastane şeklinde hizmete devam edecek. Kapatılacak hastanelerdeki yatak sayısı 773. Buna rağmen Şehir Hastanesi ile toplam 365 yatak sayısı ve 109 yoğun bakım yatak sayısı artışı olacak. Bursa’daki devlet hastanelerinde yatak sayısı 5 bin 797’ye, özel hastanelerle de bu sayı 7 binin üzerine çıktı "dedi.

Nilüfer Doğanköy Mahallesi’nde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlayacak.

Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, FTR Hastanesinde 200, YGAP Hastanesinde 100 yatak bulunuyor.

403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü konumunda olacak.