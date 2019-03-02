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Özel seferle hayata tutundular

Gökçeada’da iki hasta, özel feribot seferiyle hızla ana karaya taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:14
Özel seferle hayata tutundular

Gökçeada’da iki hasta, özel feribot seferiyle hızla ana karaya taşınarak hastaneye ulaştırıldı.


Çanakkale’nin iki adasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, dün gece ambulansla Çanakkale merkeze acil sevk edilmesi gereken iki hasta için özel sefer yaptı. Gökçeada’da yapılan ilk kontrolleri sonrası bu iki hastanın acil olarak Çanakkale’ye sevki gerekti. Çanakkale’nin adaları Gökçeada ve Bozcaada’da deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, saat 23.30 sıralarında Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevki için bilgi gelen iki hasta için sefer hazırlıklarına başladı ve 10 dakika içerisinde yapılan seferle, iki Gökçeadalı hasta önce özel seferle Kabatepe’ye ardından Çanakkale İskelesi’ne ulaştırıldı. Hızlı bir şekilde gerçekleşen ada ve Boğaz seferinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi’ne ulaşan iki hastanın zamanında hastaneye yetiştiği öğrenildi.


Gökçeadalı hastalardan birinin 15 yaşında olduğu, şeker komasına girdiği öğrenildi. Yoğun bakımda olduğu ancak durumunun iyiye gittiği bildirildi. 29 yaşında olan diğer hastanın ise epilepsi nöbeti geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.


2018 yılı içerisinde Bozcaada hattında 2, Gökçeada hattında 20 özel hasta seferi yapılırken, Çanakkale Boğaz hattında 70 ambulans seferiyle sağlıkta önemli bir hizmet gerçekleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:14
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