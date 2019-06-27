(Özel) Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada Sarıyer Garipçe yolunda motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı.

Sarıyer Garipçe yolunda motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da motosikletli iki genç motosikletlerine binerek gezinti yapmak üzere Sarıyer Garipçe köyüne doğru yola çıktı. Gençlerden biri köy yoluna girdikleri esnada karşısına çıkan virajı dönmek istedi. Dönüş esnada asfaltlı yoldan çıkarak çakıllı yola geçen motosikletli genç, gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve genç yere savruldu. Kaza sonucu genç sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin arkadaşı yanına gelerek motosikleti kaldırdı.

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