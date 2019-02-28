Özel Sare Koleji çocukların yüzünü güldürdü Özel Sare Eğitim Kurumları öğrencileri ’Çocuklar Gülsün’ Projeleri kapsamında Tomarza’nın Kale Köyü İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Özel Sare Eğitim Kurumları öğrencileri ’Çocuklar Gülsün’ Projeleri kapsamında Tomarza’nın Kale Köyü İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Sare Koleji öğrencileri; minik öğrencilere hazırladıkları hediyeleri teslim etmenin ve çocukların yüzündeki gülümsemenin tatlı heyecanını yaşadılar. Hediyeler karşısında çok sevinen minik öğrenciler, abla ve abileriyle güzel zaman geçirdiler.Projeyi yürüten öğretmenler; amaçlarının öğrencilerde yardımlaşma, hediyeleşme ve dayanışma duygusunu geliştirmek olduğunu, projeye destek veren herkese minnettar olduklarını belirtti.

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