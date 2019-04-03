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(Özel) Şanlıurfa’nın tek çakmak ustası 40 yıldır mesleğini sürdürüyor

Şanlıurfa’nın tek çakmak tamir ustası, 10 yaşından itibaren merak sardığı özel tasarımlı çakmak tamiri işini 40 yıldır sürdürüyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:30
(Özel) Şanlıurfa’nın tek çakmak ustası 40 yıldır mesleğini sürdürüyor

Şanlıurfa’nın tek çakmak tamir ustası, 10 yaşından itibaren merak sardığı özel tasarımlı çakmak tamiri işini 40 yıldır sürdürüyor.


Şanlıurfa’da yaşayan 50 yaşındaki Halil Polat, 10 yaşından itibaren merak sardığı özel tasarımlı çakmak tamiri işini 40 yıldır sürdürüyor. Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yer alan Gümrük Hanı’nda kendisine ait tezgahta 40 yıldır işini sürdüren usta, işiyle ailesinin geçimini sağlıyor. Mesleğini yaklaşık yarım asırdır severek yaptığını aktaran çakmak tamircisi Polat, kendisinden başka bu işi yapan kimsenin olmadığını söyledi. Fiyatları 50 liradan başlayan ve 700 liraya kadar çıkan özel tasarımlı çakmaklar büyük ilgi görüyor.



Çakmak fiyatları kalitesine göre 700 liraya kadar çıkıyor


Şanlıurfa’da kendisinden başka çakmak tamircisi bulunmadığını belirten Halil Polat, “Şanlıurfa’da 1980’den beridir çakmakçılık işini yapıyorum ve bu işi kentte benden başka tamir eden yoktur. Eski çakmaklar Alman malı iyi olur, Fransa malları iyi olur. Parçaları olunca bunları tamir edebiliyoruz. Fransa malı altın kaplama çakmak bu. Bunları bizden başka yapan yok Urfa’da. Hepsi yanımıza geliyor. Bizden başka yapan da yok Urfa’da. Mesela çoğu vatandaşlar Almanya’dan internet üzerinden çakmak alıyor. Arızalanınca benim yanıma getiriyorlar ben de tamir ediyorum. Bizde tamirci olan başka kimse yok. Hem satıyoruz, hem alıyoruz, hem de tamir ediyoruz. Çakmak fiyatları 10 liradan başlayarak 120, 150 ve 700 lira değişen çakmaklar mevcuttur.Bizde meraklı çakmakçı çoktur" dedi.



Çakmağı çakarken elimde patladı


Çakmak ustası, getirilen bozuk bir çakmağın elinde patlamasından sonra kalitesiz çakmakları tamir etmediğini söyledi. Halil Polat, "Malzemesi sağlam olan çakmaklar ömürlüktür, işçiliği sağlam olduğu için sağlamdır. Çin malı olsaydı yaramazdı. Çin malı iyi değil, 3- 4 ayda bozulabilir, belki de bir hafta bile dayanmaz. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Alıştığımız için bu işi zevkle yapıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:30
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