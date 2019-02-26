0553 313 94 23

(Özel) Saniyeler içinde cep telefonu çaldı, kameralara yakalandı

Esenler’de bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde cep telefonu çaldı.

26 Şubat 2019 Salı 09:07
(Özel) Saniyeler içinde cep telefonu çaldı, kameralara yakalandı

Esenler’de bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.


Olay, Esenler’de 23 Şubat’ta bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapüşonlu bir hırsız iş yerinde kimsenin olmadığını görünce içeri girdi. Saniyeler içinde masanın üzerinde duran cep telefonunu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Hırsız, telefonla birlikte kayıplara karışırken o anlar kameralara yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk oldu
    1. Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na..
    2. Minik sporcular İnegöl’ün göğsünü..
    3. Rusya'dan BMGK'de reform çağrısı
    4. 32 ilde 5 binden fazla konut için..
    5. (Düzeltme) Eğitim Bir-Sen Milas İlçe..
    6. Bursagaz Gazbir Kurumsal İletişim..
    7. Cedi'nin 27 sayısı Cavaliers'a yetmedi
    8. Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri..
    9. ABD Başkanı Trump’a cinsel taciz davası
    10. Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019..
    11. Beyaz gelincik bu sefer okul..
    12. Diyarbakır’da 26 adet sahte 100 dolar..
    13. Tam teçhizatlı defineciler suçüstü..
    14. Kış ve bahar sinüzitle zehir olmasın
    15. 3 aylık eğitimle kekemelikten..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "aktif"..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
    19. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    20. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    21. TCMB'den döviz depo ihalesi
    22. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    23. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    24. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    25. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    26. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    27. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    28. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    29. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    30. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti