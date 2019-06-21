0553 313 94 23

(Özel) Sancaktepe’de hırsızların yoldan geçenlere aldırmadan atölyeyi soyduğu anlar kamerada

Sancaktepe’de 5 hırsız, minibüsle önüne geldikleri tekstil atölyesini güpegündüz soydular.

21 Haziran 2019 Cuma 09:53
(Özel) Sancaktepe’de hırsızların yoldan geçenlere aldırmadan atölyeyi soyduğu anlar kamerada

Sancaktepe’de 5 hırsız, minibüsle önüne geldikleri tekstil atölyesini güpegündüz soydular. Soygun esnasında hırsızların yanından geçen vatandaşlar soyguna aldırış etmezken, hırsızların da yanlarından geçenlere aldırmadan soyguna devam etmeleri pes dedirtti. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Sancaktepe Osmangazi Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 5 hırsız gözlerine kestirdikleri bir iş yerinin önüne minibüs ile geldiler. Burada çalacak malzeme olmadığını gören hırsızlar hemen yan tarafta bulunan başka bir iş yerini soymak üzere harekete geçtiler. İş yerinin önüne park ettikleri minibüsten inen hırsızlar önce kapıdaki demirlere tırmanarak ellerindeki demir keskiler ile kilitleri kırdılar. Daha sonra iş yerinin alarmını sökerek etkisiz hale getirdiler. Tüm bunlar yaşanırken iş yerinin önünden geçen birkaç vatandaşın hırsızlığı fark etmeyerek müdahalede bulunmaması ise ilginç anlara sahne oldu. Hırsızlar ise ardı ardına yanlarından geçen vatandaşlara aldırmadan hırsızlığa devam ettiler. Hırsızlar 15 dakika içerisinde yaklaşık 25 bin lira değerinde malzemeyi çalarak kayıplara karıştılar.



İş yeri soyulan Mehmet Arslan, "Hırsızlar ilk önce yanımızdaki tekstil var oraya uğruyorlar. Oraya gidip mal var mı yok mu diye bakıyorlar. Ondan sonra olmadığını anlayınca arabayla bize yanaşıyorlar. İlk önce demirlere tırmanıyorlar. Ellerinde demir keskilerle kilitleri kırıyorlar. Alarmı susturuyorlar, sireni çekip aşağı indiriyorlar. Mahalleden kimse oralı olmuyor. 15 dakika içerisinde malı yükleyip gidiyorlar. 25 bin liraya yakın malzeme çalındı” dedi.


Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar dükkanın kilitlerini ve alarmını kırıp içeri giriyorlar. O esnada kaldırımdan gecen vatandaşların hiçbiri soyguna müdahale etmiyor. Hırsızlar da vatandaşlara aldırmadan malzemeleri çalıyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel sularında kaybolan çocuktan kahreden haber!
    1. Sel sularında kaybolan çocuktan..
    2. Kurulan-kapanan şirketler (1)
    3. Kuzey ilçelerinden istihdam ve üretim..
    4. Buğdayda hasat uyarısı
    5. Amasya’da 6 Köyü sel vurdu
    6. Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama..
    7. Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık..
    8. Aşırı terlemeye botoks ile çözüm
    9. Mülteci çocuklar kendi gününde..
    10. İmar alanı içindeki hububat hasadı..
    11. Karşıyaka’da tek yürek kutlama
    12. Boyner Holding ile Mayhoola..
    13. Başkan Yardımcısı Gösterişli, “Zorluk..
    14. Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir..
    15. Oğuzeli’nde dilencilere göz..
    16. Uçak tespit etti, botlar yakaladı
    17. Türk Dünyası’ndan Binali Yıldırım’a..
    18. Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar..
    19. “Trabzonludan Ekrem’e oy çıkmaz”
    20. Boyner Holding - Mayhoola anlaşmasının..
    21. Palandöken: “Çocuklar yaz tatilini..
    22. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki..
    23. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi..
    24. ‘Zeybeklerin Sesi’ isimli gecede..
    25. Borsa, güne düşüşle başladı
    26. Muğla merkezli 12 ilde FETÖ’nün askeri..
    27. Aydem ve Gediz Elektrik tüketiciye..
    28. (Özel)Kartal’da engelli çocuğa taciz..
    29. Honduras’ta kaos büyüyor
    30. Ölü seçmenden medet umdular!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı