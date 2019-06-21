(Özel) Sancaktepe’de hırsızların yoldan geçenlere aldırmadan atölyeyi soyduğu anlar kamerada

Sancaktepe’de 5 hırsız, minibüsle önüne geldikleri tekstil atölyesini güpegündüz soydular. Soygun esnasında hırsızların yanından geçen vatandaşlar soyguna aldırış etmezken, hırsızların da yanlarından geçenlere aldırmadan soyguna devam etmeleri pes dedirtti. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 5 hırsız gözlerine kestirdikleri bir iş yerinin önüne minibüs ile geldiler. Burada çalacak malzeme olmadığını gören hırsızlar hemen yan tarafta bulunan başka bir iş yerini soymak üzere harekete geçtiler. İş yerinin önüne park ettikleri minibüsten inen hırsızlar önce kapıdaki demirlere tırmanarak ellerindeki demir keskiler ile kilitleri kırdılar. Daha sonra iş yerinin alarmını sökerek etkisiz hale getirdiler. Tüm bunlar yaşanırken iş yerinin önünden geçen birkaç vatandaşın hırsızlığı fark etmeyerek müdahalede bulunmaması ise ilginç anlara sahne oldu. Hırsızlar ise ardı ardına yanlarından geçen vatandaşlara aldırmadan hırsızlığa devam ettiler. Hırsızlar 15 dakika içerisinde yaklaşık 25 bin lira değerinde malzemeyi çalarak kayıplara karıştılar.

İş yeri soyulan Mehmet Arslan, "Hırsızlar ilk önce yanımızdaki tekstil var oraya uğruyorlar. Oraya gidip mal var mı yok mu diye bakıyorlar. Ondan sonra olmadığını anlayınca arabayla bize yanaşıyorlar. İlk önce demirlere tırmanıyorlar. Ellerinde demir keskilerle kilitleri kırıyorlar. Alarmı susturuyorlar, sireni çekip aşağı indiriyorlar. Mahalleden kimse oralı olmuyor. 15 dakika içerisinde malı yükleyip gidiyorlar. 25 bin liraya yakın malzeme çalındı” dedi.

Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar dükkanın kilitlerini ve alarmını kırıp içeri giriyorlar. O esnada kaldırımdan gecen vatandaşların hiçbiri soyguna müdahale etmiyor. Hırsızlar da vatandaşlara aldırmadan malzemeleri çalıyorlar.