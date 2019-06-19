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(Özel) Samatya’da kül olan tarihi bina, ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı

İstanbul Fatih’te yanan ahşap bina, yıkılma tehlikesine karşı ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:14
(Özel) Samatya’da kül olan tarihi bina, ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı

İstanbul Fatih’te yanan ahşap bina, yıkılma tehlikesine karşı ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı. Filmlere konu olan tarihi binanın kontrollü yıkılışını ise mahalleli film izler gibi izledi.



Olay, Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binada saat 16.30’da meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen bina, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri çevrede geniş önlem alarak, binanın kontrolü bir şekilde yıkılması için çalışma başlattı. Kepçe operatörü tarafından yıkım yapıldı. Birçok Yeşilçam filmlerine konu olan asırlık binanın yıkıldığı anı mahalle sakinleri büyük bir üzüntüyle izledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 20:14
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