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(Özel) "Sakla samanı, gelir zamanı” sözü gerçek oldu

"Sakla samanı, gelir zamanı" atasözü gerçek oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:53
(Özel) "Sakla samanı, gelir zamanı” sözü gerçek oldu

"Sakla samanı, gelir zamanı" atasözü gerçek oldu. Bir zamanlar para yapmayan saman en değerli hayvan yemi hâline geldi.


Hayvancılığın olmazsa olmazları arasında yer alan ve önceki yıllarda yüzüne kimsenin bakmadığı saman şimdilerde üreticinin yüzünü güldürüyor. Artan maliyetler sebebiyle ekimi azalan arpa saman balyasının fiyatları cep yakıyor.


Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilikle uğraşan İlhan Öktem, “Bundan iki yıl önce tarlada 3 lira olan samanı zor satardık. Fakat şimdi balya fiyatları aşırı derecede yükseldi. Şu ân hasat zamanı olmasına rağmen tarlada balyası 11 liradan kapış kapış satılıyor. Geçen sene kışın 17 liraya kadar yükseldi. Bu kış saman fiyatları 20 lirayı bulur. Atalarımız sakla samanı gelir zamanı diye boşuna dememişler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:53
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