0553 313 94 23

(ÖZEL) Sakarya’nın saklı kalmış cennetine yoğun ilgi

Sakarya’nın Karasu ilçesiyle Kaynarca ilçesi arasında yer alan ve Sakarya’nın saklı kalmış cennetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
(ÖZEL) Sakarya’nın saklı kalmış cennetine yoğun ilgi

Sakarya’nın Karasu ilçesiyle Kaynarca ilçesi arasında yer alan ve Sakarya’nın saklı kalmış cennetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Karasu ilçesi Müezzinler Mahallesi’ndeki Türkiye’nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, bitki örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Zengin bitki florası ve 200’den fazla kuş türünü barındıran longoz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Longoza Türkiye’nin dört yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı buluyor.Erken saatlerde longoza gelen vatandaşlar akşam saatlerine kadar mesire alanında dolaşarak bu güzelliği fotoğraflar çekilerek ölümsüzleştirdi.



"Güzel vakit geçirilebilir"


İstanbul’dan Sakarya’ya gelen Ayşenur Kalkan Acarlar Longozunu çok beğendiğini açıklayarak, “Buraya İstanbul’dan geldik. Tam bir dinlenme yeri. Acar Longozunun tadını çıkarmak için sabah saatlerinde gelmek gerekiyor. Bütün gün burada çok güzel vakit geçirilebilir. Havasıyla, yürüyüş yollarıyla çok güzel bir yer herkese tavsiye ederim” derken, Ankara’dan gelen Musa Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Ankara’dan yaz tatili için geldim. Gelmişken de internetten Sakarya’da gezilecek yerlere baktım Acarlar Longozunu gördüm. Daha öncede haberlerde görmüştüm. Arkadaşlarla geldik çok güzel bir yer, dinlendirici bir yer. Doğayla iç içe bir yer herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (ÖZEL) İŞKUR ile yeniden yeşeren hayat
    1. (ÖZEL) İŞKUR ile yeniden yeşeren hayat
    2. Erbakan’a karşı parti kurma ile AK..
    3. Ticaret odası başkanlarından Başkan..
    4. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü..
    5. İlk tövbenin kabul edildiği tepe:..
    6. Dumlupınar’da yerleri belli olmayan..
    7. Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha..
    8. MİT ve emniyetten ortak operasyon!
    9. (ÖZEL) Sakarya’nın saklı kalmış..
    10. Ceviz’de son 10 yılın en yüksek verimi..
    11. Altıntaş’ta istişare toplantısı
    12. Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta..
    13. İstediği ilacı yazmayan doktora..
    14. Emet’te ’’Kendin Yap Atölyesi Projesi"..
    15. Simav’ın en güzel manzarası..
    16. Tatması cesaret istiyor, yiyen..
    17. 15 yaşındaki çocuk kasadan paraları..
    18. Balkanlar’dan Buca’ya kültür köprüsü
    19. Asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı..
    20. Gaziantep'te doktora darp iddiası
    21. Küçükçekmece'de feci kaza: 3 yaralı
    22. Hayvan pazarına ücretsiz ulaşım
    23. Tarihin Malatya’ya mirası “Silahtar..
    24. 5 bin yıllık bebek mezarı..
    25. Adana merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    26. Güvercinlik Vadisi’ne atlayan genç..
    27. Durdurulan araçtaki valizden kilolarca..
    28. Medeni Sevinç: KESK toplu görüşmeyi..
    29. Bayram için ülkelerine giden..
    30. (Özel) Yaz soğanı hasatı başladı
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    '14 bin Kur'an öğreticisinin işine son verilecek'
    '14 bin Kur'an öğreticisinin işine son verilecek'
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin