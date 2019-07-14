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(Özel) Sakarya’nın gizli cenneti Maden Deresi’ne büyük ilgi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Maden Deresi’ne ilgi giderek artıyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:07
(Özel) Sakarya’nın gizli cenneti Maden Deresi’ne büyük ilgi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Maden Deresi’ne ilgi giderek artıyor.


Kocaali ilçesi sınırları içerisinde bulunan Maden Deresi, doğal güzellikleri ile turizmin gözbebeği olma yolunda ilerliyor. Yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan Maden Deresi, mesire yerleri, doğal alabalık tesisleri, şelalesi, bungalov evleriyle insanların yorgunluklarını atabilecekleri bir mekan. Bölgedeki şifalı sunun ise özellikle sedef hastalıkları, mide ağrıları ve yaraların iyileşmesinde çok etkili olduğu belirtiliyor.


Maden Deresi’ne zorlu yollardan geçerek geldiğini belirten Özgür Pamuk, “İstanbul’dan geldik gezmeye. Dolaşıyoruz arkadaşlarla. Şelaleye gelirken yollar çok sıkıntılıydı. Zaten arabayla gelinmiyor buraya. Yürüyerek gelmemizde biraz uzun sürdü. Suların içinden, patika yollardan geçip geldik. Biraz zorlandık açıkçası. Çok güzel bir yer, herkesin görmesini tavsiye ederim. Buranın insanı çok iyi, sıcakkanlı karşıladılar bizi” dedi.



"Herkesin de gelmesini isterim"


25 yıldır Maden Deresi’ne gelerek tatil yaptığını belirten Sercan Uçar, “Maden Deresi çok güzel. 25 yıldır biz buraya sürekli geliriz. Meşhur şelalesiyle ve şifalı suyuyla herkes tarafından tercih edilen bir yer. Güvenle geliyoruz buralara. Suyu, balığı çok güzel. Vatandaşlara tavsiye ederim. Herkesin buraya gelmesini bu güzelliği görmesini, bu doğal ortamı tatmasını isterim yani. Buraya bir gelen bir daha bırakamıyor zaten. Her sene uğrak noktamız oldu burası. Buraya uğramadan yaz geçmiyor. Allah ömür verdiği sürece geleceğiz inşallah. Herkesin de gelmesini isterim” diye konuştu.


Maden Deresi’ne gelen yolların kötü olduğunu belirten Remzi Sarıoğlu, “Maden Deresi’nin tanıtımında da zaten belirtildiği gibi Sakarya’nın cenneti olarak gözüküyor. Bunun yanında bazı sorunlar var. Bu sorunların başında Maden Deresi’ne gelen yolların bozuk olması geliyor. Berbat halde. 10 dakikalık yolu yarım saatte geliyoruz. Doğası süper. Yetkililer buraya betonarme yaptırmadığı için doğal kalmış. Sakaryalı olarak burayı herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:07
  1. doğa

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