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(Özel) Sahipsiz köpekler için 3 ayda 2 ton ekmek topladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayvanseverler, kış aylarında sokak hayvanları için başlattıkları yiyecek seferberliğini sonlandırdı.

17 Mart 2019 Pazar 09:38
(Özel) Sahipsiz köpekler için 3 ayda 2 ton ekmek topladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayvanseverler, kış aylarında sokak hayvanları için başlattıkları yiyecek seferberliğini sonlandırdı. 3 ayda 2 ton atık ekmek toplanarak sokak hayvanları beslendi.


Bekir Hamlakay ve Saadetin Aladağ, kış aylarında sokak hayvanları için başlattıkları yiyecek seferberliğini 12 senedir sürdürüyor. Bisikletleriyle sokak sokak gezip evlerin önüne asılan ekmekleri toplayan iki arkadaş, köpek maması, buğday, makarna, sakatat gibi yiyecekler de temin ederek kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor. Emekli iki arkadaş, 12 senedir kış aylarında topladıkları ekmek ve yiyecekleri sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere bırakıyor. Aralık ayından bu yana İnegöl’ün farklı noktalarına yiyecek bırakan 70 yaşındaki hayvansever Bekir Hamlakay ve 65 yaşındaki arkadaşı Saadettin Aladağ, kış mevsiminin sona ermesiyle başlatıkları kampanyayı bitirdi.


Kampanya çerçevesinde sokaklara atılan 2,5 ton ekmek, 2 ton sakadat, olmak üzere çok sayıda sebze, köpek maması ve makarna hayvanlara verildi. Bekir Hamlakay, "12 senedir devam ettiğimiz başı boş ve vahşi hayvanlar için çöpe atılan ekmekleri belediyemizin temin ettiği binada topluyoruz. Orman işletme Müdürlüğü’nün tahsis etmiş olduğu araçla yüksek kesimlerde yaşayan vahşi hayvanlara ulaştırıyoruz. Bu kampanyamıza gazi vatandaşlarımız da destek veriyor. 2019 Mart ayında kampanyamızı sonlandırdık. Aralık ayında başlatığımız kampanyadaaltı bölge olmak üzere toplam 2 ton ekmek, iki ton sakatat kemik, beş çuval buğday, on çuval yeşillik, üç çuval makarna, dört çuval köpek mamasını yüksek kesimlerde yaşayan hayvanlara ulaştırmaya çalıştık. Bize bu zamana kadar destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. İnşallah önümüzdeki aralık ayında tekrar kaldığımız yerde devam edeceğiz. Hayvanları aç bırakmayalım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:38
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