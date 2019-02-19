Sahibine ulaşmak isteyen kedi sahanın içine girdi Kayseri’de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi.

Kayseri’de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi. Sahanın içine giren kedi, bir futbolcu tarafından sahibine teslim edildi.

Kayseri Süper Amatör Küme’de Şaban Tankurt Stadı’nda oynanan Başakpınar Belediyespor-Develispor maçı sevimli misafiri için 5 dakika durdu. Sahibi tribünde maç izleyen kedi, sahibine ulaşmak için sahanın içinden geçmek isteyince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Sahaya bir kedinin girdiği gören hakem oyunu durdururken, Başakpınar Belediyespor takım kaptanı Erdi Halis, sevimli kediyi kucağına alarak tribünde maçı izleyen sahibine ulaştırdı. Maçı izleyen taraftarlar da takım kaptanının bu davranışını alkışladı.

Maç sevimli misafirin güvenli bir şekilde sahayı terk etmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.