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(Özel) Sabah öğrenci akşam patron

Eskişehir’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Zekican Özkay, hayali olan işletmeciliğe kendi imkânlarıyla genç yaşta ulaşırken, hem öğrenciliği hem patronluğu bir arada götürmeye çalışıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:23
(Özel) Sabah öğrenci akşam patron

Eskişehir’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Zekican Özkay, hayali olan işletmeciliğe kendi imkânlarıyla genç yaşta ulaşırken, hem öğrenciliği hem patronluğu bir arada götürmeye çalışıyor.


Çocukken kurduğu bir hayalle yola çıkan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Zekican Özkay, hikâyesi ile adeta çevresindekilere örnek oluyor. Garsonluk yaparak biriktirdiği paralar ve aldığı borçlar ile kendi kafesini açan Zekican, 20 yaşında kendi işinin patronu olmanın sevincini yaşadı. Zamanla işlerini giderek büyüten genç girişimci, dükkânının işlerinin yanında Sinema ve Televizyon bölümündeki derslerine koşturuyor. Önce derslerine daha sonra el emeği işletmesine yetişmeye çalışan Zekican’ın günleri ise yoğun bir tempoda geçiyor. Hem öğrencilik hem işletmecilikte zaman zaman zorlanan öğrenci patronun en büyük destekçilerini ise ailesi ve arkadaşları oluşturuyor.


“Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum”


Çok fazla imkânsızlık içinde işletmesini açtığını ifade eden Zekican Özkay, öğrencilik ile birlikte işleri yürütmekte zaman zaman zorlandığını belirtti. Sabah derse gittikten sonra işletmeye geldiğini ve yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Özkay, “Kendi kendime 2014 yılında bir marka oluşturmuştum, ileride bununla ilgili işletme sahibi olduğumu düşünmüştüm. Aslında çok fazla imkânım yoktu. Hem okuyorum hem de birikim yapmaya çalışıyorum. Çok çevrem vardı onlar sayesinde bazı şeyler vadeli, taksitle ya da hediye şeklinde geldi. Zor oluyor ama her zorluğun bir tatlı yanı var. Derslere gidiyorum. Bazı derslerim sabah başlıyor öğlen buraya geliyorum, geceye kadar burada duruyorum. Bazen sabah ben açıyorum, akşam çıkıyorum derse gidiyorum. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum ama işimden keyif alıyorum. Hayallerime kavuştum çok mutluyum. Bir işletmem var aynı zamanda okuluma devam ediyorum.Her şey şu anda çok güzel” şeklinde konuştu.


“Yapabileceğimi söylediler ve bana inandılar”


Kurduğu hayal doğrultusunda ailesi ve arkadaşlarının desteğini hiç esirgemediğini ve işletmenin onlar sayesinde büyüdüğünü belirten Özkay, “Ben garson ve komi olarak çok kafede çalıştım. Daha sonra 1 çay ocağı ve 2-3 masa ile bu işe başladım. Her akşam 3 masa doluyordu. Eşim ve dostum geliyordu. 2 masa ben koyayım diyen oldu, çay ocağını ben değiştireyim diyen oldu ve bu şekilde işletme büyüdü. Şu anda mekânımda yaklaşık 20-25 masa var. Ailem bana maddi ve manevi destek oldu. Ben bu hayali kurduğumda her zaman yapabileceğimi söylediler ve bana inandılar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:23
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