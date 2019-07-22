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(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası’nda son durum havadan görüntülendi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
(Özel) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası’nda son durum havadan görüntülendi.


1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Havadan görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesi’ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor. İç kısımlarında işçiler çatı iskeleti oluştururken, iskeleti tamamlanan çatıların daha sonra izolasyon kaplamaları yapılıyor. Bir yandan molozlar iş makineleri ile alandan döküm sahasına götürülürken bir yandan da işçiler tarafından duvarlar tuğlalar ile örülüyor. Sultan III. Mustafa devrinde yapılan tarihi Rami Kışlası tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. ’Rami Kitap ve Kültür Vadisi’ adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.


250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası’nın arşivlerdeki adı ’Rami Çiftliği Kışlası’. Yapı, II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80’li yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
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