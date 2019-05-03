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Ramazan davullarını evinin salonunda yapıyor

Bursa’da müzisyen Bülent Arpat, davul imalatını evinin salonunda ve balkonunda yapıyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 10:00
Ramazan davullarını evinin salonunda yapıyor

Bursa’da müzisyen Bülent Arpat, davul imalatını evinin salonunda ve balkonunda yapıyor.


Bursa’da ramazan ayına günler kala davulcuların mesaisi de yoğun geçiyor. Müzisyenlik yapan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Bülent Arpat da Ramazan davulu yapıyor. 20 yıldır davul çalan ve 3 yıl önce davulunu tamir ettirmeye usta bulamayan Arpat, bu yüzden yapım işine girdi. Zamanla kendini geliştiren Arpat, her kesimin istediği türde davul yapabiliyor. Arpat, ramazan ayı öncesinde yoğun mesai harcıyor. Atölyesi olmadığı için davulları evinin balkonunda ve salonunda ticari bir beklenti içinde olmadan yapan Arpat, bir davul için en az 2 gününü harcıyor. İşini büyük bir zevkle yapan Arpat, ramazan ayı öncesinde çok talep aldığını söyledi.


Ramazan ayının olmazsa olmazlarından birisinin de davul olduğu belirten Bülent Arpat, “Ramazan ayından bir ay öncesinden siparişlerimiz geldi. Köylerimizde tamirler geldi, onları tamamladık. Ben kendim normalde müzisyenim. Sosyal medyadan görenler olunca davul istediler. Ağacını, masrafını alıyoruz bunu hobi olarak yapıyorum. Kendim eğlenmiş oluyorum” dedi.


En iyi davulun ceviz ağacından olduğunu ifade eden Arpat, “Eskiden keçi ve oğlak derisinden oluyordu, şimdi plastikler var. Yağmur ve sıcaktan koruyor. Problem olmuyor. 20 sene içerisinde davul yapmadığım için kendime hayret ediyorum. 4 senedir davul yapıyorum. Kendi çaldığın enstrümanı kendin yapıyorsan daha iyi oluyor. Bütün malzemelerini kendin seçiyorsun. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte davullara ışık da koyuyoruz. Genelde davulcular sahurda çıktığı için, elektrik kesilir diye isteyenlere beyaz ışıklar ekliyoruz” diye konuştu.


Oğlu Beytullah’ın da davula ve yapımına merakı olduğunu sözlerine ekleyen Arpat, “Ben kendisini zorlamıyorum. Uzaktan beni izliyor, kendisi yapmaya çalışıyor. Yeni yeni de davul çalmaya da başladı. Bana da yardımcı oluyor” dedi.


11 yaşında babasına yardım eden Beytullah Arpat ise davul yapmanın ve çalmanın çok keyifli bir şey olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 10:00
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