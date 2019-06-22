0553 313 94 23

(Özel) Polis memurları susayan köpeğe elleriyle su verdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, sıcak havada susayan köpeğe elleriyle su verdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:47
(Özel) Polis memurları susayan köpeğe elleriyle su verdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, sıcak havada susayan köpeğe elleriyle su verdi. Polis ekipleri verdikleri iki bardak suyu içen köpekle dakikalarca ilgilendi.


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir sokak köpeği, görevi başındayken elinde su bardağı olan sivil polis memurlarını görünce yanına gitti. Köpeğin susadığını anlayan polis memurları da ellerindeki bardaktan köpeğe su verdi. Polisin verdiği suyu içen köpeğin susuzluğu geçmeyince bu defa başka bir polis memuru devreye girdi. Elindeki plastik bardaktan köpeğe su veren polis memuru uzun süre köpekle ilgilendi. Polis memurlarının köpeğe kendi sularını vermesi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MTSO, Mersin ile Mısır arasında ticareti artırmak için harekete geçti
    1. MTSO, Mersin ile Mısır arasında..
    2. 6.Nallıhan Foto Safari’de..
    3. İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü..
    4. Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey..
    5. Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden..
    6. Çeşme’de tatile seçim molası
    7. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    8. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    9. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    10. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    11. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    12. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    13. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    14. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    15. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    16. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    17. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    18. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    19. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    20. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!