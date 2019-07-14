0553 313 94 23

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

Güngören’de seyyar çay satmak için kurulan bir düzenekteki piknik tüpü bomba gibi patladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:20
(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

Güngören’de seyyar çay satmak için kurulan bir düzenekteki piknik tüpü bomba gibi patladı. Polisleri alarma geçiren olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.


Olay, dün saat 15.00’te Güngören Tozkoparan Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Terazidere Metro İstasyonu civarında bulunan seyyar satıcılara çay satmak piknik tüpüyle kurduğu düzenekle çay demliyordu.



Piknik tüpü büyük bir gürültü ile patladı


Çaycının seyyar satıcılardan birine çay götürmek için piknik tüpünün olduğu alandan ayrılmasının ardından piknik tüpü büyük bir gürültü ile patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından bomba patladığı düşüncesi ile polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Dumlupınar Caddesi trafiğini Merter istikametinde tek şeride düşürdü. Tek şeride düşen trafik nedeniyle cadde üzerinde iki yönlü yoğunluk yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi.



"Biz de bomba attılar sandık"


Olayın gördü tanıklarından olan Rıfat Yılmaz da tüpün büyük bir gürültü ile patladığını söyledi. Bomba patladığını sandıklarını ifade eden Yılmaz, “Burada seyyar satıcılar var, onlara çay yapıyordu. Buradan uzaklaştığında bomba gibi patladı. Biz de bomba attılar sandık tüp ikiye bölünmüş. Çaycı buradaydı, kendisine sordum var mı bir şeyin dedim. Yok dedi cüzdanı falan yanmış. Çaydanlığı, tepsiyi aldı gitti” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon’da FETÖ’den 3 yılda yaklaşık 9 bin şüpheli hakkında işlem yapıldı
    1. Trabzon’da FETÖ’den 3 yılda yaklaşık 9..
    2. 14.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Şeker hastalığından kurtulmak için..
    4. Rizeli arıcılar bal sağımına başladı
    5. Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem
    6. Erzurum’da yaban hayatı fotokapana..
    7. Malatya’da cinayet
    8. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    9. FETÖ’nün yetim bıraktığı çocuklar
    10. Arda ile Ceren Lüleburgaz’da
    11. (ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı
    12. (Özel) Yaya öncelik yılında, kırmızı..
    13. Koca kıtayı sallayan 6.9 şiddetinde..
    14. Yurtta hava durumu
    15. Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    16. Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri..
    17. Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Çınar:..
    18. Klasik müzik festivali Gülsin Onay’la..
    19. İlk defa drone gören masum çocuklar
    20. İstanbul’un göbeğinde köy hayatı
    21. Prof. Dr. Kamil Bostan: “Slow food..
    22. GÜNDEM / 14 Temmuz 2019
    23. Maltepe Çocuk Kapalı Cezaevi..
    24. Erciyes gençleri ağırlamaya devam..
    25. Bilal Başacıkoğlu Kayseri’ye geldi
    26. Fernando Boldrin: En iyisini yapacağım
    27. Malatya’da trafik kazası: 1’i ağır 2..
    28. TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine..
    29. Eski gelinlerini hastanelik ettiler..
    30. Atletizm Takımı İtalya’da Türk..
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan çok çarpıcı analiz!
    Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan çok çarpıcı analiz!
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev