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(Özel) Pendik’te park halindeki araca hızla çarpan araç kamerada

Pendik’te aracıyla seyir halinde olan sürücü, park halindeki araca arkadan çarptı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:51
(Özel) Pendik’te park halindeki araca hızla çarpan araç kamerada

Pendik’te aracıyla seyir halinde olan sürücü, park halindeki araca arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay dün Pendik Kurtköy’de Ankara Caddesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Murat Satık, direksiyon başında olduğu aracını yol kenarındaki bir kiralık dükkana bakmak için yolun kenarında durdurdu. O esnada yolda aracıyla seyir halinde olan Abdulmuttalip Varangil, park halindeki araca arkadan çarparak kazaya sebep oldu. Kazada, aynı araç içerisinde bulunan Murat Satık ve Mustafa Satık ile, araca çarpan sürücü Abdulmuttalip Varangil yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç arkadan gelip park halindeki araca çarpıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:51
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